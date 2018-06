António Salvador e Alan nos 40 anos dos Bracarenses do Luxemburgo

O presidente do Sporting Clube de Braga, António Salvador, e o ex-jogador Alan são duas das personalidades ‘arsenalistas’ que vão marcar presença no 40° aniversário dos Bracarenses do Luxemburgo.

O presidente do Sporting Clube de Braga, António Salvador, e o ex-jogador Alan são duas das personalidades ‘arsenalistas’ que vão marcar presença no 40° aniversário dos Bracarenses do Luxemburgo.

A festa do mais antigo clube desportivo português inscrito na cidade do Luxemburgo está marcada para o próximo dia 14 de junho de 2018, pelas 18:30, na sua sede.

A filial n° 2 do Sporting Clube de Braga foi fundada em 1978, pela iniciativa de alguns jovens oriundos de Cervães, uma freguesia do concelho de Vila Verde, com cerca de dois mil habitantes.

“Ao longo de quatro décadas, a associação enaltece sem interrupção o nome, os valores, a cultura e a gastronomia bracarense no Luxemburgo”, refere um comunicado dos Bracarenses.

Nesta deslocação ao Grão-Ducado, António Salvador será acompanhado pelo Assessor de Administração, Amaral Correia; pelo ex-jogador e responsável pelas relações institucionais, Alan Osório; e pela coordenadora de marketing, Daniela Pereira.

Programa:

14 de Junho:

18:30 - receção na sede dos Bracarenses (4, Rue St. Ulric L-2651 Grund - Luxembourg) com presença de entidades oficiais.

20:30 - jantar com a direção dos Bracarenses no Luxemburgo

15 de Junho:

19h00 - jantar dos 40 anos (La Table De Mesquita, Rue François Cigrang 16, 4068 Esch-sur-Alzette) com presença de sócios, simpatizantes e famílias.

