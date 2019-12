Annet Negesa nasceu com genitais femininos externos, mas também com genitais masculinos internos.

Annet Negesa. A atleta intersexual proibida de competir nos Jogos Oímpicos

Ana Patrícia CARDOSO

Annet Negesa nasceu no Uganda e tornou-se uma atleta de média distância que bateu os recordes nos 800 e 1500 metros em 2011 do seu país.

Para além de uma corredora de sucesso, Annet é também intersexual, ou seja, identifica como uma mulher e nasceu com genitais femininos externos, mas também com genitais masculinos internos que produzem altos níveis de testosterona, típicos dos homens.

Com os Jogos Olímpicos sempre na mira, a atleta tentou participar na edição de 2012, em Londres, mas foi rejeitada pela Federação Internacional de Atletismo devido aos tais elevados níveis de testosterona.

Após o veredito, Annet tomou a decisão de fazer uma operação ( uma gonadectomia para remover seus testículos internos) para mudar o corpo em que nasceu - procedimento esse recomendado pela Federação, mais especificamente, pelo médico Stéphane Bermon, que agora é o diretor do departamento de saúde e ciência da World Athletics.

A operação foi realizada em Kampala, a capital do seu país, por dois médicos que mal lhe deram informações e a quem ela pagou 900 dólares: "Acordei na manhã seguinte com cortes no meu corpo. Eu estava muito assustada", lembra Annet.

Durante sete anos, Negesa, 27 anos, se recusou a falar sobre o que aconteceu. "Agora vejo meu corpo de forma diferente, muito, muito diferente", disse. Desde então, foi forçada a parar de treinar. Uma depressão e dores nas articulações impediram-na de voltar a calçar os sapatos, e Negesa vive agora em Berlim, incapaz de regressar ao seu país.

O Uganda é um dos estados africanos com as leis mais violentos em relação a pessoas LGBT. Só em 2017 a lei que condenava estas pessoas à pena de morte foi abolida.

Após a transmissão deste documentário, a World Athletics, anteriormente a Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF), órgão mundial do atletismo, emitiu uma declaração em que nega ter recomendado qualquer tratamento específico a qualquer atleta: "A Federação nunca forçou nenhum atleta afetado por este regulamento a ser operado nem financiou nenhum destes tratamentos".

A atleta, a mais velha de nove irmãos criada numa pequena aldeia chamada Jinja, viu a sua promissora carreira no atletismo, depois de ter sido eleita a melhor atleta do seu país, em 2011, cair por causa de uma operação bizarra que a condenou a uma vida de dor contínua.

Os registros médicos de Negesa do Women's Hospital International & Fertility Center em Kampala foram revisados pelo jornal The New York Times e confirmam que o World Athletics recomendou um exame médico completo, citando os altos níveis de testosterona em seu corpo.

O documento afirma que o cirurgião de Kampala, Edward Tamale Sali, não a iniciou com terapia hormonal porque estava aguardando novas discussões com Bermon.

Em 2013, publicou um relatório citando quatro atletas não identificados de países em desenvolvimento foram encaminhados para hospitais em França, por níveis naturalmente elevados de testosterona.

Após a participação de Negesa no documentário alemão em setembro, 25 atletas franceses escreveram ao World Athletics e ao Comité Olímpico Internacional a pedir uma investigação. O ministro francês do desporto e o ministro da saúde abriram uma investigação conjunta em outubro.