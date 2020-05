O jovem guardião lusodescendente, internacional pelo Luxemburgo em vários escalões, deixa o Etzella para rumar à formação de Pétange que se prepara para jogar a fase de qualificação para a Liga Europa. A ligação ao novo emblema é de três temporadas.

André Barrela é reforço do Titus Pétange

O jovem guardião lusodescendente, internacional pelo Luxemburgo em vários escalões, deixa o Etzella para rumar à formação de Pétange que se prepara para jogar a fase de qualificação para a Liga Europa. A ligação ao novo emblema é de três temporadas.

"Acabo de dar um passo em frente na minha carreira. O Union Titus Pétange apresentou-me um projeto bastante ambicioso, que vem ao encontro aos meus objetivos pessoais", começou por dizer André Barrela ao Contacto após ter assinado o vínculo com o novo clube.

Depois de ter efetuado toda a formação no Etzella, desde os bambinis aos seniores, André chegou à titularidade na Liga BGL esta época, despertando o interesse de vários clubes devido às boas exibições que efetuou em muitos jogos.

No hora da despedida, o jovem de 19 anos não poupou elogios ao seu antigo clube: "Quero deixar uma palavra de agradecimento a todos com quem trabalhei no clube. Dirigentes, treinadores, colegas, sócios e simpatizantes. Foi no Etzella que cresci e me formei até chegar à Liga BGL. Foi a minha segunda família durante muitos anos. Levo o clube no coração e desejo as maiores felicidades a todos", vincou.

Sobre o novo desafio diz que está "muito entusiamado" e "pronto" para responder da melhor forma.

"O Titus Pétange tem crescido muito nos últimos anos. Está muito bem estruturado e mostra grande ambição para o futuro. Foi das melhores equipas do campeonato, tendo-se qualificado com todo o mérito para jogar uma competição europeia. Para além disso, quer assumir para o 'top-3' da classificação na próxima época. São razões suficientes para ter mudado, embora tenha recebido, também, propostas de outros clubes", explica o guarda-redes a que muitos auguram grande futuro.

Sobre a carreira internacional, mostrou-se ambicioso e traça as suas principais metas: "Quando se joga num clube de topo é natural que chegar à seleção principal passa a ser um objetivo prioritário. Os jogos internacionais proporcionam outra visibilidade para se chegar ao mundo profissional como tanto ambiciono", concluiu.

