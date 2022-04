Parabéns Carlo, é o primeiro treinador a ganhar as cinco ligas mais importantes da Europa.

Desporto 4 min.

Futebol internacional

Ancelotti, um homem à maneira

Rui Miguel Tovar Itália 2004, Inglaterra 2010, França 2013, Alemanha 2017 e Espanha 2022. Também dá assim: Milan 2004, Chelsea 2010, PSG 2013, Bayern 2017 e Real Madrid 2022. Parabéns Carlo, é o primeiro treinador a ganhar as cinco ligas mais importantes da Europa.

Ancelotti, craque do além. Homem bonacheirão, bem-disposto e descontraído por natureza, amante do futebol. Ofensivo e defensivo. Nunca me esquecerei de uma conversa com o Rui Costa na zona mista do Giuseppe Meazza, na ressaca de um Milan 0:1 Juventus. Estamos em 2005, o Milan já só pensa na final da Liga dos Campeões vs Liverpool e eu já só penso numa supertaça europeia vs Sporting, finalista da Taça UEFA, em casa, vs CSKA Moscovo – por norma, este tipo de desejos muito arrojados dá raia e este é um dos que tais, porque a supertaça é Liverpool vs CSKA (é só rir, que caraças).

Dizia, estamos em 2005 e a Juventus acaba de se sagrar campeã italiana em pleno Giuseppe Meazza com um golo de cabeça de Trezeguet, após assistência de bicicleta de Del Piero (0:1).

O meu rabo é à prova de terramotos, já me sentei em bancos que não param de se mexer. Carlo Ancelotti

Passam milhares de figuras na zona mista entre Buffon, Nedved, Maldini, Kaká, Shevchenko, Del Piero e, por fim, Rui Costa. Para início de conversa, em jeito de amarrá-lo a mim por mais de uns segundos de conveniência, peço-lhe um autógrafo para o Afonso Coelho, filho de um amigo xxl meu. Ponto prévio, o Afonso é das poucas figuras do planeta terra e arredores que sabe escrever o nome do avançado russo Beschastnykhn (será assim?) sem pestanejar. Ponto assente: o Afonso é fã incondicional de Caracciolo, então avançado do Brescia. Dito isto, peço um autógrafo ao Rui Costa para o Afonso, adepto do Caracciolo. Claro, Rui Costa nem acredita. ‘A sério? Ahahaha, grande escolha.’

Autógrafo dado, atenção garantida. Pergunto-lhe por tudo e um par de botas, até à pergunta essencial da minha existência de então: porque é que Ancelotti mete sempre Ambrosini em situação de aflição, quando o Milan precisa de ganhar e à falta de uns 20/25 minutos? Quero dizer, Ambrosini é batalhador, aguerrido e está bom. Nada a ver com a maioria dos jogadores do Milan (excepção a Gattuso, óbvio), mais refinados e elegantes. A resposta é simples: ‘Ambrosini jogou muito basquetebol na infância e é um dos jogadores com mais poder de impulsão. Entra porque a ideia é ganhar todas as bolas de cabeça no meio-campo.’

Ancelotti e a sua teimosia com Ambrosini? Assunto encerrado. Por essa altura (2005, insistimos), já Ancelotti inicia o seu caminho glorioso como campeão italiano no Milan. Diz ele, na sua autobiografia. ‘O meu rabo é à prova de terramotos, já me sentei em bancos que não param de se mexer, já resisti a todos os níveis da escala de Richter. Sento-me diariamente em cima de um vulcão. Com Berlusconi é mais intenso. Ele ama Ronaldinho, Rui Costa, Savicevic, Van Basten, Kaká, e tem todo o direito de me pedir explicações sobre esta ou aquela táctica, mas que fique claro: eu é que faço as equipas. Uma vez o Berlusconi sentou-se ao lado dos jogadores para ouvir a palestra. Ouviu-me, não fez uso da palavra e depois segredou-me ‘vamos ganhar’. Estava certo, para variar.’

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

Segue-se o sucesso em Inglaterra, com a dobradinha (inédita na história do Chelsea). ‘Em Itália, travei diálogos duros com Mourinho e não gostávamos um do outro, mas mudei a minha opinião sobre ele quando fui treinar o Chelsea. Servi-me às vezes do seu arquivo de treinos. Na véspera da eliminatória para a Liga dos Campeões, em Milão, no dia 24 Fevereiro 2010, encontrámo-nos no túnel de acesso ao relvado. Apertámos as mãos, dissemos um ao outro ‘zero confusão, zero controvérsia’ e chegámos a um acordo. Não creio que alguma vez venha a ser amigo do José mas temos um respeito recíproco. Quando ganhei a Premier League pelo Chelsea, escreveu-me um SMS a dizer ‘Champanhe’. Quando ele foi campeão italiano pelo Inter, escrevi-lhe ‘Champagne, mas não demasiado’.

Ainda Inglaterra. ‘Joguei, e ganhei, uma final da Taça de Inglaterra pelo Chelsea. Quando o príncipe William me desejou boa sorte queria perguntar-lhe pela avó mas faltou-me a coragem. Tenho admiração, veneração pela rainha Isabel. É fascinante. Gostaria de a conhecer mas não sei muito bem como. Não se pode telefonar para Buckingham Palace e dizer ‘olá sou o Carlo, posso falar com a Isabel?’ Resta-me continuar a ganhar para ver se ela dá conta da minha existência.’

A história de Carlo ganha mais dois capítulos, em França e na Alemanha. Só lhe falta Espanha, onde já treinara o Real Madrid de Ronaldo, Pepe e tal. É campeão europeu em 2014, no Estádio da Luz (4:1 vs Atlético Madrid, após prolongamento). A Liga escapa-se-lhe. Até agora, 2021-22. O campeonato é seu de fio a pavio, sem dar qualquer hipótese à concorrência. Com um Benzema numa forma insuperável, mais Vinicius Jr, Modric, Alaba, Kroos, entre outras figuras inestimáveis, o Real Madrid apanha-se em primeiro e nunca mais se deixa importunar. O título é uma questão de tempo. Basta-lhe este sábado um ponto vs Espanyol, no Santiago Bernabéu. Talvez assim ganhe coragem para ligar ao Palácio de Buckingham.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.