Eurodeputada fez a revelação através da sua conta na rede social Twitter, indicando também que lhe entregou o prémio europeu para denunciantes.

Desporto 2 min.

Ana Gomes visitou Rui Pinto na cadeia

Eurodeputada fez a revelação através da sua conta na rede social Twitter, indicando também que lhe entregou o prémio europeu para denunciantes.

A eurodeputada socialista Ana Gomes revelou ter visitado o 'hacker' Rui Pinto na prisão da Polícia Judiciária, indicando através da sua conta na rede social Twitter que aproveitou a oportunidade para lhe entregar o prémio europeu para denunciantes.



Acabei de sair de PJ onde fui visitar @RuiPinto_FL. Muito interessante conversa sobre #footballleaks e ñ só, além de permitir entregar-lhe prémio como “whistleblower” que lhe foi atribuido por @GUE_NGL no #PE, que Antoine Deltour de #Luxleaks me pediu lhe fizesse chegar. — Ana Gomes, MEP (@AnaGomesMEP) April 24, 2019





A Guarda do estabelecimento prisional da PJ foi muito eficaz e simpática: até assegurou e me enviou este registo fotográfico (tive obviamente de deixar meu telefone na porta). #FreeRuiPinto pic.twitter.com/7nWJkad2jS — Ana Gomes, MEP (@AnaGomesMEP) April 24, 2019

Os vencedores foram anunciados pelo GUE/NGL durante a sessão plenária do Parlamento Europeu, que decorre em Estrasburgo, França, e incluem também o fundador da organização WikiLeaks, Julian Assange, que foi detido pela polícia britânica em Londres, e Yasmine Motarjemi, denunciante dos lapsos de segurança alimentar da Nestlé.

A eurodeputada tem sido uma das vozes mais críticas contra as autoridades portuguesas por causa da detenção de Rui Pinto e foi já processada pelo Benfica, na sequência de declarações sobre o passado de Luís Filipe Vieira. Rui Pinto foi detido em Budapeste, tendo havido extradição para Portugal no passado mês de março, apesar do recurso interposto pela defesa que começou por suspender o processo. Em entrevista à revista alemã Der Spiegel, Rui Pinto acusou as autoridades portuguesas de pretenderem silenciá-lo por terem "medo" do que sabe, mas depois admitiu colaborar.



Pinto terá acedido, em setembro de 2015, ao sistema informático da "Doyen Sports Investments Limited", com sede em Malta, que celebra contratos com clubes de futebol e Sociedades Anónimas Desportivas (SAD). Além disso, é também suspeito de aceder ao email de elementos do conselho de administração e do departamento jurídico do Sporting e, consequentemente, ao sistema informático da SAD.

Com Lusa



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.