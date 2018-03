As equipas masculina e feminina de basquetebol da Amicale Steinsel venceram no sábado (17) a Taça do Luxemburgo de basquetebol, nas finais disputadas na Coque, na cidade do Luxemburgo.

Amicale Steinsel domina Taça do Luxemburgo de basquetebol

Na final feminina, perante cerca de dois mil espetadores, a Amicale bateu o Etzella (57-56) e manteve o troféu que já havia conquistado na época transata.

Na final masculina, e já com mais público (cerca de 3.500 pessoas), a Amicale assinou igualmente uma vitória frente ao Etzella, por 75-54, e conquistou o troféu.

Paulo Dâmaso



