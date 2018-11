Amicale Clarvaux na luta

A ficha do clube.

Ano de fundação: 1995

Presidente: Sérgio Sarmento



Títulos: 1



Campeonato: Nenhum

Taça do Luxemburgo: Vencedor em 2017/2018



Treinador: Norberto Ferreira. "Não gosto de fazer grandes planos, mas naturalmente que a Amicale Clervaux, como é seu apanágio, vai fazer tudo para chegar o mais longe possível no campeonato e na Taça do Luxemburgo. Estamos empenhados em dar tudo em cada jogo para os ganhar e no fim fazem-se as contas", diz Norberto Ferreira, treinador – jogador da formação nortista. "Apesar da minha experiência na modalidade, esta é a primeira vez que assumo o comando de uma equipa de futsal, mas o André Rodrigues, meu adjunto, tem sido uma ajuda preciosa. Sinto grande recetividade por parte de jogadores e dirigentes. Estou convencido de que vamos fazer uma temporada positiva, de acordo com os pergaminhos do clube, apesar de termos perdido alguns jogadores importantes", remata.

Jogadores: António Pedro, António Duarte, Bruno Miguel, Norberto Ferreira, Tiago Rosa, Igor Daniel, Tiago Silva, Rafael Duarte, João Pedro, Sérgio Sarmento, Elson Miguel, Vicente Fernandes, Roberto Moreira

Análise: Os nortistas perderam o treinador e alguns dos principais jogadores da época passada. No entanto, continuam uma equipa forte, aguerrida e competitiva. Apesar de alguns percalços na prova, a Amicale Clervaux não deverá ter grandes dificuldades para terminar entre as quatro formações que disputarão o playoff do título. A experiência e qualidade de Norberto Ferreira é uma mais-valia que muitas equipas gostariam de ter.