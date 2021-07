Longa foi a espera

Portugal tomou o gosto do bronze. A segunda medalha da história olímpica portuguesa foi conquistada pela esgrima. O barão de Coubertin aposentou-se em glória a seguir aos JO de Paris. As mulheres puderam finalmente participar nas provas de atletismo.

Luís Pedro Cabral Portugal tomou o gosto do bronze. A segunda medalha da história olímpica portuguesa foi conquistada pela esgrima. O barão de Coubertin aposentou-se em glória a seguir aos JO de Paris. As mulheres puderam finalmente participar nas provas de atletismo.

Em 1924, as propostas mais fortes para a organização dos Jogos Olímpicos tinham sido, sem qualquer dúvida, as cidades de Amesterdão e de Los Angeles mas, como se sabe, o barão de Coubertin moveu os cordelinhos olímpicos para fazer as Olimpíadas regressar à sua cidade, para limpar a péssima imagem que Paris tinha deixado 24 anos antes. As Olimpíadas de Paris foram um êxito enorme, pelo que o seu sucessor não teria vida fácil. Nada que atemorizasse Amesterdão, que há uma década perseguia o objectivo de ser anfitriã de umas Olimpíadas. As suas candidaturas sucediam-se, mas o COI não as atendia. Na Holanda comentava-se que o todo-poderoso COI tinha algo contra a cidade de Amesterdão, que a cada candidatura prometia não menos que os melhores JO de sempre. O barão de Coubertin, com a crista orgulhosa de um galo bem erguida, sabia o que mais ninguém podia saber. Após os JO de Paris, entendeu que era a altura de abandonar o COI. A saída do pai das Olimpíadas teve duas consequências imediatas: a participação das mulheres nas provas de atletismo e uma autoestrada para Amesterdão, que viu finalmente as suas pretensões satisfeitas. Mas, uma coisa são os projectos megalómanos, outra, a sua concretização.



Em breve, Amesterdão sentiria essa pressão, ainda para mais quando, com inusitada surpresa, percebeu que o Estado holandês não estava tão empenhado neste desígnio quanto a sua capital. E o problema era exactamente esse: capital. Haia formalizaria esta sua posição com um comunicado oficial, no qual se reafirmava que os JO de Amesterdão não poderiam contar com um cêntimo de apoio à sua realização. Amesterdão, conhecida pelos seus canais, ficou a nadar em problemas. O primeiro dos quais a construção de um estádio Olímpico, projectado para um terreno pantanoso. Havia ainda que criar de raiz infraestruturas para os atletas e para as respectivas delegações. Neste aspecto, não seria fácil ultrapassar Paris, que construiu a primeira verdadeira aldeia olímpica da história moderna. Foi por estas altura que Amesterdão, entre luteranos e calvinistas, aprendeu a rezar aos deuses do Olimpo.

Amesterdão não desistiu, apostando no retorno do investimento nas receitas de bilheteira. Um feitiço que em Antuérpia se tinha virado contra o feiticeiro, embora, estando a Europa e o mundo no pós-guerra, a situação não fosse comparável. De um pântano se construiu um estádio monumental que, pela primeira vez na história dos JO tinha uma pista de atletismo de 400m. A chama olímpica, alimentada a petróleo, brilhou durante os 16 dias das Olimpíadas. A organização, que cobrou preços astronómicos pelos bilhetes, deu um tiro certeiro. Só no torneio de futebol olímpico, estiveram presentes 250 mil pessoas, nas restantes modalidades, 150 mil. Estes JO ficaram também marcados pelo regresso à competição da Alemanha, banida das Olimpíadas desde 1918. Os atletas alemães vinham sedentos, conquistando dez medalhas de ouro, sete de prata e 14 de bronze. Só foram ultrapassados pelos EUA.

Lá ao fundo, na vírgula Atlântica chamada Portugal, após o golpe de 1926, vigorava uma ditadura militar, tendo Óscar Carmona como chefe de Estado. À data destes JO tomava posse o quarto governo da ditadura, tendo António Oliveira Salazar como ministro das Finanças. Sabemos o resto, até uma simples cadeira lhe ter feito justiça. Como era apanágio do Comité Olímpico Português, o dinheiro para a participação olímpica era pouco e os atletas ainda menos. Viajaram para Amesterdão 32 atletas, para representar a nação em oito modalidades. Não era muito, já que pela primeira vez Portugal tinha uma selecção olímpica de futebol. A fasquia estava alta. Em Paris, o hipismo tinha alcançado a primeira medalha olímpica (bronze) para o país. Foi a esgrima, através de Henrique da Silveira, que conseguiu igualar este feito. "Touché"!

