Derrota em casa vs. Eintracht por 2:1 e queda para a Liga Europa.

Desporto 11 5 min.

Liga dos Campeões

Amargura e travessura, eis o Halloween do Sporting

Rui Miguel Tovar Derrota em casa vs. Eintracht por 2:1 e queda para a Liga Europa.

Vitória, vitória, derrota, derrota, empate, derrota. Dos seis jogos na fase de grupos, o Sporting entra a ganhar em cinco e só faz sete pontos. O resultado é eliminado da Liga dos Campeões e só cai para a Liga Europa por obra e graça de um golo para lá dos descontos de Hojbjerg a garantir o 2:1 do Tottenham em Marselha. Que noite, ufffff.

First things first. Basta o empate. Só isso. Empate. É tão básico como isto: antes mesmo do apito inicial, o Sporting está em vantagem. É um luxo entrar assim para a última jornada da Liga dos Campeões, ainda por cima a jogar em casa, num feriado nacional, dia propício para os adeptos aparecerem no estádio mais cedo do que num dia laboral. Se o empate se mantiver até ao final, o Sporting passa aos oitavos-de-final e junta-se a Benfica mais FC Porto no sorteio.

No outro lado do campo, o vencedor da última Liga Europa e actual quinto classificado da 1.ª divisão alemã. O Sporting, sexto classificado em Portugal, joga entre o assim-assim e o mau. Nunca joga confortável, sabe-se lá porquê. Nem mesmo com 1:0 ao intervalo.

11 Foto: Carlos Costa/AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Carlos Costa/AFP Foto: Arne Dedert/dpa Foto: Carlos Costa/AFP Foto: Carlos Costa/AFP Foto: Arne Dedert/dpa Foto: Arne Dedert/dpa Foto: Arne Dedert/dpa Foto: Arne Dedert/dpa Foto: Carlos Costa/AFP Foto: Arne Dedert/dpa Foto: Carlos Costa/AFP

É verdade, o Sporting marca primeiro. Mais uma vez. Insistimos, a quinta em seis jogos. O golo é de Arthur Gomes, o brasileiro lançado de surpresa no início numa jogada iniciada por Edwards e prosseguida por Porro, cujo cruzamento embate num defesa do Eintracht antes de cair nas costas de Ebimbe para o remate de primeira de Arthur, à entrada da pequena área.

Sem saber ler nem escrever, sem jogar por aí além, sem méritos acrescentados, o Sporting está a ganhar e é o líder do grupo D. Coisa fina, lindo cenário. Se acabasse aí, Rúben Amorim é deus na fase de grupos com seis vitórias em 12 jogos e dois apuramentos para os oitavos-de-final nas duas participações num total de 996 milhões de euros em prémios de presença, pontos e qualificações. Vejam bem, 996 milhões.

A segunda parte é um horror. Para o Sporting, entenda-se. O Eintracht entra mais afoito e dominante, o Sporting raramente pega no jogo como deve ser. E acomoda-se à vantagem magra, frágil como um ovo em pé. O resultado é catastrófico, porque o Eintracht, ruidosamente empurrado pelos seus adeptos em massa (fala-se de 12 mil em Lisboa, sete mil no José Alvalade), dá a volta num piscar de olhos.

O empate é de penálti, indicação VAR. Há mão de Coates, diz o árbitro. Confirma o VAR. O japonês Kamada atira e engana Adán. Acto contínuo, o Sporting faz duas substituições e nenhuma delas surte o efeito desejado. Essugo, substituto de Ugarte, nunca aparece em jogo, enquanto os pés de veludo de Trincão não servem para estes jogos de homens de barba rija. O tempo passa e a sensação é de embaraço para o Sporting.

O motivo é o mesmo de toda a noite: falta de bola no pé, falta de intensidade na recuperação e falta de ritmo para avançar no campo. O prefixo falta é por demais evidente e disso se aproveita o Eintracht para selar a vitória aos 72 minutos, num chega para lá de Kolo Muani sobre Gonçalo Inácio. Na cara de Adán, o jovem avançado francês de 23 anos atira-se a contar – é o seu segundo golo na Liga dos Campeões e o anterior havia sido há uma semana, precisamente o decisivo 2:1 vs. Marselha, em Frankfurt.

Ainda faltam uns 30 minutos, mais desconto, menos desconto, e há esperança. O Sporting ainda lança o jóquer Jovane e este mexe com o jogo, na verdade. Só que o Eintracht segura o momento e o guarda-redes Trapp nunca é incomodado. Nem uma defesa, rien de rien.

Quando soa o último apito de Vincic, a desilusão é evidente. O Sporting está fora da Liga dos Campeões e da própria UEFA. É o dois-em-um mais indesejado do dia, sobretudo para uma equipa a 11 pontos do líder invicto Benfica na 1.ª divisão e afastada à primeira da Taça de Portugal pelo Varzim, da 3.ª divisão, em campo neutro (Barcelos).

Calma, ainda falta fechar o Marselha vs. Tottenham. Está 1:1. Se continuar assim, Eintracht passa em primeiro lugar e Tottenham em segundo. Marselha cai para a Liga Europa. No afã de marcar para chegar aos oitavos-de-final, o Marselha remete o Tottenham para o seu meio-campo. E, aos 95 minutos, há um contra-ataque do Tottenham conduzido por Harry Kane. O capitão liberta para Hojbjerg e o remate do dinamarquês é o mais feliz possível. Para o Tottenham, novo líder do grupo D, e, sobretudo, para o Sporting, ainda vivo na UEFA, via Liga Europa, uma competição com alguns ilustres da Liga dos Campeões, como Ajax e Barcelona, mais outros grandes da própria Liga Europa, como Arsenal, Lazio, Manchester United e Fenerbahçe.

Contas feitas, uma noite amarga para o Sporting, ainda que salva pelo tal golo de Hojbjerg a evitar o adeus prematuro na UEFA 2022-23.

Sob a arbitragem do esloveno Slavko Vincic, eis os actores principais e secundários no José Alvalade:

Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates (cap) e St. Juste (Jovane Cabral 78); Porro, Ugarte (Essugo 63), Pedro Gonçalves e Nuno Santos (Matheus Reis 32); Edwards (Trincão 63), Paulinho e Arthur; treinador Rúben Amorim (português)

Adán; Gonçalo Inácio, Coates (cap) e St. Juste (Jovane Cabral 78); Porro, Ugarte (Essugo 63), Pedro Gonçalves e Nuno Santos (Matheus Reis 32); Edwards (Trincão 63), Paulinho e Arthur; treinador Rúben Amorim (português) Eintracht: Trapp (cap); Ebimbe (Knauff 69), Tuta, N’Dicka e Pellegrini; Sow e Jakic (Smolcic 79); Götze (Alidou 90); Kolo Muani (Borré 79), Lindstrom (Rode 46) e Kamada; treinador Oliver Glasner (austríaco)

Trapp (cap); Ebimbe (Knauff 69), Tuta, N’Dicka e Pellegrini; Sow e Jakic (Smolcic 79); Götze (Alidou 90); Kolo Muani (Borré 79), Lindstrom (Rode 46) e Kamada; treinador Oliver Glasner (austríaco) Marcha do marcador: 1:0 Arthur (39); 1:1 Kamada (62 gp); 1:2 Kolo Muani (72)

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.