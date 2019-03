Leandro Barreiro, de origem angolana e Gerson Rodrigues, de origem cabo-verdiana, marcaram os golos do Grão-Ducado no arranque das qualificações para o Euro2020.

Aliança lusófona garante vitória do Luxemburgo frente à Lituânia

Disposto num 1-4-3-3, o Luxemburgo entrou melhor no jogo, com uma rápida circulação de bola e um pressing a toda a largura do terreno que colocou vários problemas ao último reduto da Lituânia.



A formação báltica foi surpreendida nos primeiros minutos pela agressividade dos jogadores grão-ducais que ameaçaram o último reduto do adversário. Daniel da Mota alinhou no centro do ataque, mas era dos flancos que partia o maior perigo dos 'leões vermelhos', com as incursões de Gerson Rodrigues, pela esquerda, e Olivier Thill, na direita.

Mas num rápido contra ataque, Cernych, o único avançado e capitão da Lituânia, foi lançado em profundidade e inaugurou o marcador, aos 14 minutos, com um remate seco de ângulo apertado.

Os comandados de Luc Holtz acusaram o golo sofrido, mas a pouco e pouco voltaram a dominar o jogo.

Leandro Barreiro (n° 16), em luta com o lituano Mantas Kuklys (n°17), estreou-se a marcar pelo Luxemburgo. Foto: Yann Hellers

O apoio alternado ao ponta de lança por parte de Vincent Thill e do jovem Leandro Barreiro começou a abrir alguns espaços nas costas da defesa adversária que, apesar de coesa, acabou por conceder o empate após uma abertura primorosa Gerson que Leandro Barreiro concluiu da melhor forma ao minuto 45.

Na etapa complementar, o Luxemburgo voltou a entrar melhor no jogo a chegou, naturalmente, à vantagem, com um excelente trabalho invididual de Gerson Rodrigues que atirou a contar aos 55 minutos, para gáudio do público.



A Lituânia reagiu e esteve perto de empatar nos minutos seguintes, mas o Luxemburgo sacudiu a pressão e voltou a mandar no jogo.

Aos 60 minutos, Bensi entrou para o lugar do desinspirado Daniel da Mota, na frente de ataque, e as combinações da equipa da casa melhoraram. Pouco depois, entrou em campo a dupla do F91 Dudelange constituida por David Turpel e Danel Sinani trouxeram maior dinâmica ao ataque luxemburguês, obrigando o adversário a maiores cuidados defensivos.

A Lituânia respondia sempre que podia, mas a defesa grã-ducal esteve bastante certa e nunca cedeu às investidas dos avançados contrários.

Até ao final do encontro, o Luxemburgo geriu o resultado da melhor forma, teve uma ou outra oportunidade para dilatar o resultado, e acabou por garantir a primeira vitória e a liderança do grupo, aproveitando o empate a zero entre Portugal e a Ucrânia.

Ficha do jogo:



Estádio Josy Barthel, relvado em bom estado.

Arbitagem de Roi Reinshreiber, auxiliado por Elias Biton e Matiyahu Yakobov, trio da Islândia.

Assistência: 3353 espetadores.

Marcadores: 0-1 por Cernych, aos 14’, 1-1 por Leandro Barreiro, aos 45’, 2-1 por Gerson Rodrigues, aos 55'.



Luxemburgo – Moris, Jans (c), Chanot, Lars Gerson, Carlson, Barreiro (Sinani 67’), Martins, Olivier Thill, Vincent Thill (Turpel 78’), Gerson Rodrigues e Daniel da Mota (Bensi 58’).

Suplentes não utilizados: Schon, Kips, Mahmutovic, Mutsch, Bohnert, Skenderovic, Malget, Jänisch, Kips.

Treinador – Luc Holtz

Cartões amarelos – Martins, Dirk Carlson.

Cantos: ( 3 + 4)

Lituânia – Setkus, Baravynas, Klimavicius, Jankauscas, Slavickas, Slivka, Petravicius (Valskis 61’), Mikoliunas (Marazas 76’), Cernych (c), Novikoliunas (Zulpa 56’) e Vorobjovas.

Suplentes não utilizados – Bartkus, Zubas, Sadaukas, Borovskij, Andriuskvicius, Kazlauskas, Palionis, Golubickas.

Treinador – Valdas Urbonas

Cartões amarelos – Mikoliunas e Cernych.

Cantos: (3 + 2)

