Campeões do mundo perderam por 2-0 com a Coreia do Sul, enquanto a Suécia bateu o México por 3-0: suecos e mexicanos qualificaram-se no Grupo F.

Alemanha fora do Mundial

A Alemanha, detentora do título mundial, está fora dos oitavos de final, tendo mesmo terminado o Grupo F no último lugar depois de perder por 2-0 com a Coreia do Sul. Ao mesmo tempo, a Suécia derrotou o México por 3-0 e as duas equipas marcam presença nos oitavos de final.

Tal como sucedera no primeiro jogo com o México, a seleção alemã não foi capaz de se superiorizar e, embora pressionasse à procura de golos, ficou à mercê dos contra-ataques sul-coreanos. A Coreia, sempre solidária e com equilíbrio na sua organização, foi resistindo às investidas dos campeões do mundo e, no segundo tempo, procurou as suas chances de marcar.



Com o guarda-redes Hyung-Woo Jo sempre muito seguro nas suas intervenções, a Coreia do Sul obteve os dois golos nos minutos finais: primeiro, sobre os 90, num lance que suscitou dúvidas pela posição do autor do remate, Young-Gwon Kim, mas que o VAR se encarregou de validar; depois, já nas compensações, quando o guardião Neuer, a jogar adiantado em desespero, perdeu a bola perto da área contrária, a bola foi despachada e Heung-Min Son correu sem oposição e atirou para a baliza deserta.

No outro jogo do Grupo F, a Suécia impôs-se de forma categórica ante os mexicanos. Augustinsson inaugurou o marcador no começo do segundo tempo, aos 50 minutos, cabendo a Andras Granqvist, de grande penalidade, aumentar para 2-0 (62 m). Doze minutos mais tarde, um autogolo de Edson Alvarez estabeleceu o resultado final.



