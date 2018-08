O árbitro alemão Felix Brych vai arbitrar a visita do Benfica ao PAOK, na quarta-feira, da segunda mão dos ‘play-offs’ da Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje a UEFA.

Alemão Felix Brych arbitra visita do Benfica ao PAOK

Felix Brych, de 43 anos e internacional desde 2007, vai arbitrar pela quinta vez um jogo dos ‘encarnados’, depois de ter estado na derrota em Nápoles (4-2), na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2016/17, e na final da Liga Europa de 2013/14, que o Benfica perdeu frente ao Sevilha (4-2 nas grandes penalidades, depois do 0-0 após prolongamento).

Antes, o árbitro alemão, que dirigiu um jogo no Mundial2018, esteve também na vitória caseira do Benfica diante do Twente (3-1), também nos ‘play-offs’ para a ‘Champions’ de 2011/12, e no empate em Lisboa frente ao Marselha (1-1), para os oitavos de final da Liga Europa da época 2009/10.

Em 2016/17, Brych dirigiu a final da Liga dos Campeões, que o Real Madrid venceu por 4-1 frente à Juventus.

Benfica e PAOK defrontam-se na quarta-feira, a partir das 20:00, em Salónica, depois da igualdade 1-1 na primeira mão, em Lisboa.

