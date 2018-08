Conquistador da prova no ano passado assumiu a liderança, destronando Rafael Reis, no dia em que o Presidente da República visitou a caravana da Volta a Portugal. De Mateos e Joni Brandão fecharam o pódio da 3ª etapa.

Desporto 2 min.

Alarcón vence etapa e veste a amarela em Oliveira do Hospital

O espanhol Raul Alarcón (W52 FC Porto) conquistou a 3ª etapa da Volta a Portugal (177,8 km entre a Sertã e Oliveira do Hospital ), com o tempo de 4h43m00s, 30 segundos à frente de Vicente de Mateos (Aviludo-Louletano) e 42 segundos antes de Joni Brandão (Sporting-Tavira). A vitória permitiu-lhe ainda destronar Rafael Reis (Caja Rural) e passar a envergar a camisola amarela com 28 segundos de avanço sobre De Mateos.

A tirada, com diversas contagens de montanha, foi designada Etapa da Vida por ser uma homenagem às vítimas dos incêndios (a RTP foi mostrando imagens da terrível destruição que os sinistros causaram), pois foi disputada numa zona marcada pela destruição dos fogos do ano passado. O dia foi marcado pela visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aproveitando o seu primeiro dia de férias para se associar, uma vez mais, à valorização da região. "Agradeço a todos por esta etapa de solidariedade que permite a toda a gente em Portugal estar a vibrar com esta região", disse Marcelo à RTP.

A 87 km da chegada, um grupo de seis fugitivos levava 1m33s de vantagem sobre o pelotão e era composto por Christophe Masson (WB Aqua Protect Veranclassic), Guy Niv (Isreal Cycling Academy), Filipe Cardoso (Radio Popular Boavista), Benat Txoperena (Euskadi-Murias), Jon Irisarri (Caja Rural) e Fredrik Ludvigsson (Coop). Sempre submetidos ao desgaste aumentado pela força do calor - e lá estiveram os auto-tanques e as mangueiras dos bombeiros para irem refrescando os ciclistas em diversos pontos do trajeto -. os seis foram mantendo mais ou menos constante a diferença que chegou a estar próxima dos dois minutos.

A pouco mais de 40 km da meta, o pelotão já colocara a desvantagem em menos de um minuto e continuava a trabalhar para alcançar os homens em fuga. À medida que as dificuldades aumentavam com o terreno a apresentar subidas, havia diversas mexidas - o grupo da frente chegou a partir-se ao meio, mas voltou a juntar-se no sexteto inicial; no pelotão, a Efapel passou a assumir as despesas de reduzir a diferença, chegando à cabeça da iniciativa. E foi nesta fase, a 14 km da chegada, que os fugitivos foram alcançados, embora Christophe Masson ainda tenha resistido alguns segundos na frente sozinho.

Aproveitando a recolagem, um quinteto escapou-se logo a seguir: Raul Alarcón (W52 FC Porto), Vicente de Mateos (Aviludo-Louletano), Henrique Casimiro (Efapel), Joni Brandão (Sporting-Tavira) e Edgar Pinto (Vito-Feirense-Blackjack). Depressa chegou a meio minuto a vantagem, ainda houve um toque entre as bicicletas de Casimiro e Alarcón que levou à queda daquele e, a menos de 10 km do fim, Alarcón fugiu à companhia. O camisola amarela, Rafael Reis, sofria e descolava do pelotão a cinco quilómetros da chegada. De Mateos escapara, entretanto, aos outros três e movia perseguição solitária ao líder que dispunha de 1m17s de avanço sobre o pelotão, controlado pela W52 FC Porto. Até ao fim já não houve mudanças e Alarcón chegaria alguns segundos antes dos mais próximos perseguidores e com mais de um minuto de avanço sobre o pelotão.

Este domingo vai decorrer a 4ª etapa, entre a Guarda e a Civlhã, cujo percurso foi reduzido para 144 km, tendo sido eliminada pela organização a passagem pela Torre parfa que os ateltas fossem poupados devido à forte intensidade do calor.

