Camisola amarela desferiu ataque contundente nos últimos metros e foi o melhor, pela terceira vez nesta edição, agora no Alto da Senhora da Graça. Edgar Pinto e Vicente de Mateos completaram o pódio.

Alarcón ganha pela terceira vez e aumenta vantagem no topo da Volta

O camiosla amarela Raul Alarcón (W52 FC Porto) ganhou pela terceira neste edição e vez venceu a 9ª etapa da 80ª Volta a Portugal em bicicleta ao percorrer os 155,2 km entre Felgueiras e Mondim de Basto/Alto da Senhora da Graça com o tempo de 4h22m47s, cinco segundos à frente de Edgar Pinto (Vito-Feirense BlackJack) e sete de Vicente de Mateos (Aviludo-Louletano). Aumentando a vantagem de Alarcón para Joni Brandão (passou a ser de 1m01s), enquanto De Mateos está a 1h48s, o camisola amarela dispõe de todas as condições para, neste domingo, repetir o sucesso do ano passado e tornar a ganhar a Volta.

A equipa sportinguista desenvolveu intenso esforço em prol de Joni Brandão, mas foi David Rodrigues (Radio Popular Boavista) quem ganhou evidência com a fuga, em especial na parte final da tirada quando chegou a dispor de mais de dois minutos em relação ao camisola amarela, englobado num grupo com outros 11 elementos, entre os quais Joni Brandão, Edgar Pinto, Vicente de Mateos, João Rodrigues, Ricardo Mestre, João Benta, Henrique Casimiro ou Daniel Silva. A quatro quilómetros do final, na subida do Monte Farinha, a vantagem cifrava-se em pouco menos de um minuto e a tendência era para continuar a descer.

Mas o violento desgaste acumulado ao longo da fuga levou David Rodrigues a pagar um preço elevado, o camisola amarela atacou, ultrapassou David e pedalou sem oposição para cortar a meta em primeiro lugar.

Este domingo realiza-se a 10ª e última etapa da prova, um contrarrelógio individual de 17,3 km em Fafe.

