Benfica 1969, FC Porto 1987 e Sporting 1988: três vitórias espantosas em Amesterdão para dar moral a caminho dos ¼ final da Liga dos Campeões

Ajax vs Benfica. O futebol total de Portugal

Rui Miguel Tovar Benfica 1969, FC Porto 1987 e Sporting 1988: três vitórias espantosas em Amesterdão para dar moral a caminho dos ¼ final da Liga dos Campeões

Ajax, bicicletas e canais. O ABC de Amesterdão é mais variado que isso e desagua por outros caminhos, sem passar pelo Red Light District nem pelas coffee shops, duas zonas semi-abandonadas ao sabor do vento e à beira de uma reestruturação da câmara municipal assim que todos os arrendamentos expirarem. Porque a Amesterdão dos holandeses não é a dos turistas. É como a diferença do Sherlock Holmes de Hollywood (the real one, o fiel retrato dos livros de Conan Doyle) e o da BBC (mais cerebral que físico). Ou o Batman de Christopher Nolan (the real one, o fiel retrato dos comic books) e o de Tim Burton (mais fantasia que realismo).



E a Amesterdão dos turistas perde-se nas ruas e vielas da RLD e das coffee shops, enquanto a Amesterdão dos holandeses ganha outra dimensão em zonas exclusivamente residenciais, sem canais e com a beleza/originalidade da arquitectura, fascinante e intolerante ao crescimento desmedido e tão (des)característico das metrópoles. As duas Amesterdão são reais, convivem juntas e só uma é a verdadeira. The real one. E essa Amesterdão, a dos holandeses forretas e calvinistas, acumula casas de três andares, ruas limpas e tranquilidade geral, como se o stresse fosse uma palavra proibida e a paz um mandamento da condição social. E desportiva, acrescentamos nós. Porque é hoje é dia de Ajax vs Benfica, é dia de Liga dos Campeões. Ou vai ou racha.

Na primeira mão, 2:2 na Luz. Na segunda, tudo em aberto até porque o golo fora já nem conta. Se for 0:0, prolongamento e penaltis. Por falar nisso, o Benfica tem uma história curiosa vs Ajax em Amesterdão com um penálti. Temos de recuar até Fevereiro 1969. É a primeira mão dos ¼ final e é o Ajax de Cruijff mas não é o Ajax de Cruijff, se é que me entendem. O Cruijff já lá mora, liderado por Rinus Michels, o Ajax é que ainda não é aquela máquina. E o Benfica faz questão de o demonstrar de forma inequívoca com um 1:3 na neve. Isso mesmo, cai neve e o relvado está totalmente branco.

O Ajax joga assim há semanas, o Benfica adapta-se na perfeição e destroca jogo como nunca. Aos três minutos, Torres roça o golo. Aos cinco, Toni acerta uma bola na trave. Aos 10, penálti sobre Simões. Marca-o Eusébio. Ou não. ‘Confesso que tive medo de falhar e fui à linha lateral pedir ao senhor Otto para não marcar o penálti.’ O senhor é Otto Glória, brasileiro dos sete costados, seleccionador do Mundial-66. Quem marca, então? Jacinto tem a palavra. ‘O Eusébio disse-me ‘vai lá tu’. Nunca tinha marcado um penálti na neve, mas não me assustei. Fui calmo, e saiu-me bem.’

Mesmo em vantagem, e até à meia-hora, o Benfica continua por cima, superior à temperatura negativa de cinco graus e ao ruído ensurdecedor dos adeptos holandeses yéyé. Eusébio obriga Bals à defesa da noite num livre directo, há uma bola salva em cima da linha e Torres atira à trave. Pouco depois, o mesmo Torres estica a longa perna para cortar um passe interior e faz o 2:0 em corrida.

Na segunda parte, o suplente sueco Danielsson engana José Henrique e aquece a multidão com um portentoso remate. O Ajax cresce, o Benfica abana. Por 12/13 minutos. Até ao 1:3 de José Augusto, de cabeça, após amortie de Torres na sequência de um canto de Eusébio, provocado pelo próprio Eusébio com um pontapé da sua marca, desviado com a ponta dos dedos por Bals. Está feito o resultado final, totalmente surpreendente, sobretudo para Rinus Michels, espião em Portugal de alguns jogos do Benfica na 1.ª divisão. ‘Este Benfica esteve infinitamente melhor daquele que vi em Portugal, aqui foi o Benfica europeu, sempre difícil.’

Passam-se uns anos e o Porto visita Amesterdão para uma exibição de encher o olho, sem dar a mínima hipótese ao Ajax de Cruijff, então já treinador. É a primeira mão da Supertaça europeia entre o vencedor da Taça dos Campeões e o da Taça das Taças, em Novembro 1987. O Porto de Ivic joga com Gomes recuado a puxar os centrais. Os holandeses caem no engodo uma e outra vez. Do primeiro ao último minuto, é um festival. Se Rui Barros acertasse metade dos remates à baliza de Menzo, pobre Ajax. Vejamos, Rui Barros abre a conta aos 5’, servido por Gomes, e falha golos aos 14’, 34’, 52’, 75’ e 90’. Pelo meio, Jaime Magalhães também erra o alvo na cara de Menzo e Gomes vê um golo ser-lhe anulado pelo árbitro escocês Valentine por fora-de-jogo.

Nem um ano depois, em Outubro 1988, o Sporting esgrime argumentos em Amesterdão para a passagem aos 32 avos da Taça UEFA. A vantagem de 4:2 no José Alvalade é uma especie de tapete vermelho. Porque o Ajax joga mal e porque o Sporting acaba com a eliminatoria aos 22 minutos num lance fantástico de Silas, cuja jogada pelo lado direito é culminada com um chapéu perfeito a Menzo, já de ângulo reduzido. O Ajax ainda empata aos 79’ por Verkuyl, mas é sol de pouca dura. Aos 87’, o suplente Rui Maside é lançado por Damas em contra-ataque e garante nova vitória do Sporting.

E hoje? O Ajax 2021-22 é mais forte que todos os outros, é certo. É uma equipa no ponto, com um Haller em estado de graça com golos em todos os sete jogos desta Liga dos Campeões – marca quatro ao Sporting, na estreia, e mais um na Luz há três semanas. O Benfica tem a sua derradeira oportunidade de dar uma sapatada na crise. Sem qualquer hipótese de ganhar o que quer que seja a nivel nacional (até o segundo lugar está cada vez mais longe), resta-lhe a entrada nos ¼ final da Liga dos Campeões para aliviar a pressão.

