Agora é Lisboa, again. Desta vez é o Benfica, na Luz. E os problemas crescem, novamente na zona da Baixa.

Ajax, cuidado com eles (os adeptos)

O maior clube holandês acumula a cultura do bom futebol à do flagelo do hooliganismo alicerçado numa aliança nada santa com os perigosos adeptos polacos de Cracóvia, alguns deles em Lisboa.

Ajax. Falamos do Ajax e a nossa cabeça viaja imediatamente para figuras individuais como Cruijff e Van Basten. Falamos do Ajax e lembramo-nos daquela equipa de Van Gaal dos anos 90, com Van der Sar, Reiziger, Blind, Frank de Boer, Bogarde, Davids, Rijkaard, Seedorf, Ronald de Boer, Litmanen e Kluivert. Sai-me um onze assim do nada e nem faço ideia se é um onze de verdade – quero dizer, se estes onze jogadores entram realmente em campo ao mesmo tempo.

Adiante, o Ajax é uma equipa belíssima, intemporal. Vejamos, há o Ajax tricampeão europeu dos anos 70 com Cruijff à cabeça, há o Ajax vencedor da Taça das Taças 1987 com Van Basten a capitão (e Cruijff a treinador), há o Ajax de Van Gaal em meados dos 90’s e há o Ajax dos últimos três/quatro anos, uma equipa fascinante, capaz de exibições sublimes e resultados esmagadores. Ajax, o clube mais famoso da Holanda, à frente de PSV e Feyenoord. Em matéria de adeptos, qualquer coisa como 7,1 milhões em toda a Europa. É o 15.º mais numeroso. Nos jogos internacionais em casa, a média de 48,677 espectadores é respeitável e entra no top 12 europeu. Bonito, o Ajax concilia resultados com bom futebol e ainda massa adepta.

"Mais alguém ouve falar do hooliganismo em Inglaterra?"

Agora é obrigatório um desvio para a triste realidade do hooliganismo. Pois é, hooliganismo é o pior palavrão associado ao futebol. Em Inglaterra, há aquele fogo posto no Valley Parade (Bradford), em Maio 1985, com 56 mortos. Há os distúrbios em Heysel, também em Maio desse ano, com 90 (mais 600 feridos). E há o esmagamento de Hillsborough, em 1989, com 96 mortos. Enough is enough. A dama de ferro Margaret Thatcher erradica o hooliganismo com o Informe Taylor, que trata de modernizar os estádios e perseguir os adeptos mais violentos. Obrigam-se os clubes a eliminar os peões (bancadas sem escadas nem cadeiras) e a imposição de vedações entre as bancadas e o relvado. Proíbe-se a venda de bebidas alcoólicas, melhoram-se os acessos aos estádios, incentiva-se a venda de lugares fixos (game box) e instalam-se câmaras de segurança. A acompanhar todo o processo, um forte dispositivo policial infiltra-se na massa adepta para capturar os maus da fita. Desde então, mais alguém ouve falar do hooliganismo em Inglaterra? Nope.

Na Alemanha, o hooliganismo tem direito a classificação. Nível 1 = perigoso. Nível 2 = muuuuito perigoso. 3 = perigosíssimooooo. Qualquer deles está proibido de entrar no estádio por períodos a variar entre os três e dez anos. Como não há volta a dar, cerca de zero problemas nos estádios alemães há anos e anos. Mais concretamente desde 1992, aquando da criação de um Centro de Informação Desportiva que encontra e regista todos os delinquentes. A estes não lhes é permitido pôr o pé em ramo verde, desde cânticos homofóbicos a cartazes com símbolos não futebolísticos. Basta isso para desaparecem do mapa. Nem tudo é inflexibilidade. Os preços dos bilhetes são do mais barato possível, para que o futebol seja acessível a todas as classes (e impedir que os ultras encham os estádios). Outra: o peão ainda existe para relembrar os bons velhos tempos e até o Allianz Arena tem área sem cadeira.

"Em Itália, o caos político é uma realidade, o desportivo idem idem"

Em Itália, o caos político é uma realidade, o desportivo idem idem. Para tal exercício, basta recuar até Maio 2014. É dia de final da Taça e um adepto do Nápoles (Ciro Esposito) é baleado no meio da rua, em Roma. Ao saber da notícia, os adeptos napolitanos já dentro do Olímpico atiram objectos para o relvado. O árbitro não se sente à vontade para a prática do apito e adia a final por 45 minutos, enquanto jogadores do Nápoles (como Hamsik) tentam acalmar Genny, ‘capo’ dos ultras do Nápoles e considerado culpado de ter morto um polícia em 2007. Ciro Esposito morreria 50 dias depois. É aí que as autoridades italianas endurecem a legislação através da DASPO, uma lista que impede os malfeitores de se aproximarem sequer dos estádios. Pormenor (arrepiante): Genny entra ainda hoje no estádio do Nápoles sem problemas. A conivência entre ultras e polícia é um case study em Itália, o país sem rei nem roque.

Em França, o alarme soa em pleno Mundial-1998 quando o gendarme Daniel Nivel é agredido por adeptos alemães em Lens. Quatro dos seus agressores são apanhados e condenados a pena de prisão em Essen – todos já estão aí, soltos, enquanto Nivel nunca mais pôde exercer a sua profissão por manifesta incapacidade física. O governo francês apercebe-se então do fenómeno do hooliganismo e elabora uma lista de leis para impedir outros casos. É costume os responsáveis da 1.ª divisão reunirem-se antes do início da época para fixar quais os jogos considerados de alto risco e, em função disso, preparar dispositivos especiais com a ajuda de uma força policial específica: a dos anti-hooligans. Sim, ela existe e infiltra-se no seio dos ultras de qualquer equipa para antecipar os passos mais violentos. Isso não impede a morte de um adepto em 2010, antes do clássico entre PSG e Marselha.

Em Espanha, o movimento ultra nasce nos anos 90 e cresce como nunca no século XXI. É um fenómeno estendível a toda a Europa com preocupante expansão em Espanha, onde há microcentros em Vigo, Bilbau, Sevilha, Madrid, Valência e Barcelona. Ao todo, diz a polícia, há mais de dez mil adeptos espalhados pelo país. Uns (a sua maioria) são da ultradireita, outros nacionalistas catalães (os Boixos Nois, do Barça, estão proibidos de entrar em Camp Nou desde 2007), e ainda os há da extrema-esquerda. As mortes sucedem-se, a última delas em 2014 antes de um Atlético vs Depor. Chama-se Jimmy, o homem esfaqueado. As autoridades reagem com prontidão. A decisão imediata é simples: todos os clubes que apoiem os ultras perdem pontos e todos os clubes devem apresentar já um director de segurança para fazer reformas tecnológicas como a identificação digital e o reconhecimento facial através de leitores informáticos.

Ajax cria alianças com adeptos de clubes de países ainda mais arruaceiros

E na Holanda? Boa pergunta. Se a polícia é bastante activa na caça ao hooligan, eles (os hooligans) mexem-se ainda melhor. É o jogo do ‘não me apanhas’ e os hooligans conseguem vitórias atrás de vitórias (que significam derrotas atrás de derrotas para uma qualquer sociedade ordeira). É verdade, os adeptos do Feyenoord são conhecidos como ferozes e temíveis. Só que o Feyenoord raramente vai longe nas competições europeias e, por isso, nem espalha o terror além-fronteiras. Já o Ajax é diferente, bem diferente. Para pior, bem pior.

Para agravar a situação, o Ajax cria alianças com adeptos de clubes de outros países ainda mais arruaceiros, como a Polónia, em especial os de Cracóvia, e é um ver-se-te-avias de dimensões catastróficas. Na fase de grupos, a primeira jornada é a visita a Lisboa para o 5:1 vs Sporting. Há pólos de confusão nos sítios do costume, como Cais do Sodré e Bairro Alto. Segue-se a visita a Dortmund e toma lá mais vidros partidos, mais cadeiras a voar, mais inocentes envolvidos em cenas de pancadaria e mais polícias feridos. Em Istambul, antes do jogo vs Besiktas, mais problemas. Agora é Lisboa, again. Desta vez é o Benfica, na Luz. E os problemas crescem, novamente na zona da Baixa.

Na véspera, em pleno Aeroporto Humberto Delgado, há notícias e fotografias de adeptos polacos vestidos com t-shirts pretas onde se lê ‘krucjata przeciw frajerstwu’ (cruzada contra otários). A figura do judeu é, nestes grupos, um inimigo artificialmente construído. O insulto vira moda. E a moda começa na Polónia, onde o antissemitismo é tão flagrante que até o próprio governo entra na dança. Vamos (tentar) explicar: o futebol na Polónia é jogado fora do campo, com muitos grupos de ódio em infinitos combates de rua. Só há um dia em que a tensão desaparece e os grupos se unem. Falamos do Dia da Independência, a 11 Novembro, quando todos eles visitam em peregrinação o mosteiro católico mais sagrado na Polónia, em Jasna Góra. Até 2014 é um acto olhado de lado pelos governantes. A partir de 2015, é bar aberto. Porque os populistas de direita Lei e Justiça (PiS) ganham as eleições e, sobretudo, porque o presidente Andrzej Duda apoia a marcha em 2019.

Há quem siga as pisadas da aparente normalização do etno-nativismo sob o pretexto de patriotismo e catolicismo na Polónia. É o caso do Ajax, curiosamente um clube com raízes judaicas desde a sua fundação. Nos últimos 30 anos, o antissemitismo é uma realidade galopante nas bancadas e uma sombra bem negra no mundo Ajax. Infelizmente, o Ajax também é campeão nacional e europeu da confusão, da batatada e da arruaça. Cuidado com eles.



* O autor escreve ao abrigo do antigo AO

