"Ainda é cedo" para voltar a casa, diz Bruno Alves

O futebolista internacional Bruno Alves disse hoje que "ainda é cedo" para Portugal voltar para casa, confiando no triunfo no sábado sobre o Uruguai, nos oitavos de final do Mundial2018, em Sochi.

"Ainda é cedo. Temos um jogo para disputar, é o nosso foco. Estamos concentrados nesse desafio difícil. Prepará-lo bem. E vencer. Estamos aqui para vencer. E continuar fortes até ao final", disse o defesa central, revelando a ambição de chegar longe na prova.

A confiança de Bruno Alves, que aguarda pela estreia na competição, é imune à qualidade da dupla de avançados dos sul-americanos, Luís Suárez, do FC Barcelona, e Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain.

"(Como se trava esta dupla?) A equipa. Todos os jogadores ajudam no processo defensivo de Portugal e não vai ser diferente. É preciso ter atenção com esses jogadores de classe mundial, com qualidade. Estamos preparados. Portugal tem demonstrado que consegue jogar contra qualquer adversário", disse.

O experiente futebolista recusou a ideia de um enfoque no ‘duelo' Cristiano Ronaldo-Luís Suárez, rivais que alinham no Real Madrid e FC Barcelona, respetivamente, sublinhando a ideia de que a "equipa" prevalece e que os lusos devem atuar "ao melhor nível" para serem bem-sucedidos.

Bruno Alves acredita que Portugal "vai crescer" a partir de agora, assumindo que a "responsabilidade" do título de campeão da Europa possa ‘pesar’ em alguns companheiros.

"É natural que nestes jogos de grupo ninguém queira cometer erros. Queremos sempre jogar bem. E essa parte também pesa um pouco dentro de campo. Responsabilidade e tensão normal dos primeiros jogos. Acreditando sempre que vamos melhorar a nossa qualidade de jogo, que vamos fazer mais e melhor, todos juntos", sublinhou.

Ainda assim, recorda que o mais importante é ganhar: "Já superamos essa fase de maior tensão. Se não jogarmos tão bem, queremos é ganhar. Às vezes esquecemos que mais do que jogar bem é vencer. É o objetivo de todas as seleções".

Portugal e Uruguai defrontam-se no sábado em Sochi às 21:00, 19:00 em Lisboa, em jogo dos oitavos de final do Mundial2018.

