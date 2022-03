Foram feitos no ano passado 230 testes a atletas de elite luxemburgueses de diferentes modalidades.

Relatório anual

Agência antidoping do Luxemburgo não registou casos em 2021

Henrique DE BURGO

A Agência Antidoping do Luxemburgo (ALAD) não registou qualquer caso positivo entre atletas em 2021. Esta é a principal conclusão do seu relatório anual de 2021, divulgado esta terça-feira.

Segundo os números do relatório, foram feitos no ano passado 230 testes a atletas de elite luxemburgueses de diferentes modalidades. A maioria, 196, foram testes à urina realizados no Luxemburgo e 34 foram feitos no estrangeiro.

Do total, 114 ocorreram durante competições e 116 aconteceram sem pré-aviso e fora das competições. A Agência Mundial Antidopagem foi responsável por 55 destas fiscalizações a atletas luxemburgueses no âmbito de competições internacionais.

