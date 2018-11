Segundo o jornal A Bola, Rui Vitória deverá afinal permanecer no Benfica. Este deverá ser o teor da conferência que Luís Filipe Vieira vai dar ao final desta tarde.

Afinal Vitória poderá ficar nas águias

A Bola confirmou a informação junto de fonte oficial que o resultado da reunião desta manhã no centro de treinos do Seixal, com as presenças de Rui Vitória, o seu empresário e Luís Filipe Vieira, traduz-se na permanência do treinador.

O treino desta manhã foi orientado por Bruno Lage, responsável da equipa B. Ainda esta manhã falava-se no regresso de Jorge Jesus em janeiro. No final de outubro, em entrevista à TVI, o presidente benfiquista afastara a possibilidade de Vitória deixar a liderança técnica. "Tem feito um trabalho fantástico e consegue ter sempre equipas competitivas sem esquecer a formação do Benfica. É o homem certo para o projeto que o Benfica quer. Por minha vontade garanto que será treinador até ao final do seu contrato", que termina em 2020. "Só se ele não quiser ficar", concluiu Vieira.

Porém, depois disso a crise de resultados e exibicional manteve-se, sendo noticiado que Jorge Jesus estaria pronto para deixar os sauditas do Al-Hilal e regressar à Luz. O Benfica é quarto classificado a quatro pontos do FC Porto e, no sábado, defronta o Feirense no Estádio da Luz.

Rui Vitória, que orientava o Vitória de Guimarães quando a equipa minhota bateu a formação benfiquista comandada por Jorge Jesus na final da Taça de Portugal em 2013, assinou pelo Benfica em junho de 2015, sucedendo precisamente a Jesus que rumou ao Sporting e o derrotou logo na final da Supertaça Cândido de Oliveira. Desde então, conquistou dois campeonatos (permitindo que o clube da Luz chegasse ao histórico tetra ao juntar estes dois títulos aos que Jesus conseguira), uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças.

