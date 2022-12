Ao contrário do que avançou o jornal espanhol Marca na segunda-feira, o jogador português ainda não terá concluído as negociações com o clube da Arábia Saudita, revela uma fonte do clube.

Futebol

Afinal, Cristiano Ronaldo não assinou contrato com Al Nassr

Cristiano Ronaldo ainda não assinou contrato com o Al Nassr, da primeira divisão da Arábia Saudita, ao contrário do que foi noticiado na segunda-feira pelo jornal espanhol Marca, garantiram à AFP fontes internas do clube.

O diário espanhol Marca avançou na segunda-feira que CR7 já tinha assinado contrato para ser jogador do Al Nassr a partir de 1 de janeiro. De acordo com aquele jornal, o montante total do contrato, incluindo receitas publicitárias, seria de cerca de 200 milhões de euros por época - mais do dobro do que ganham Messi e Neymar no Paris Saint-Germain - o que faria do jogador português o desportista mais bem pago do mundo.

"Ele [Cristiano] não assinou", disse um funcionário do clube saudita à AFP, sob anonimato.

Na semana passada, outra fonte do Al Nassr confirmou que havia "negociações sérias" com o jogador português, mencionando mesmo a possibilidade de uma assinatura em Doha durante o Mundial do Qatar.

No entanto, a mesma fonte acrescentou que ainda havia questões por resolver "em torno da questão dos direitos de imagem".

No dia 23 de novembro, em pleno Campeonato do Mundo, Cristiano Ronaldo, de 37 anos, rescindiu contrato com o Manchester United "por mútuo acordo".

O português, que regressou no ano passado à equipa onde brilhou de 2003 a 2009, finalmente rompeu o contrato após uma entrevista polémica na qual lamentou que o clube e o seu treinador, Erik ten Hag, o tivessem "desrespeitado".

O primeiro jogador a marcar em cinco Campeonatos do Mundo consecutivos deverá jogar no encontro desta terça-feira dos oitavos de final contra a Suíça.

