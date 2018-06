Presidente destituído volta atrás, anuncia que vai impugnar a assembleia geral e voltar a candidatar-se à liderança.

Afinal, Bruno de Carvalho vai recandidatar-se

Presidente destituído volta atrás, anuncia que vai impugnar a assembleia geral e voltar a candidatar-se à liderança.

Através do Facebook, Bruno de Carvalho contrariou aquilo que afirmara e, referindo não aceitar a nomeação de Sousa Cintra pela Comissão de Gestão para o cargo de presidente da SAD sportinguista, anunciou a intenção de impugnar a assembleia que o destituiu e também de se recandidatar à presidência.

Depois de a Comissão de Gestão, liderada por Torres Pereira, anunciar que Sousa Cintra seria o presidente da SAD, Bruno de Carvalho escreveu no Facebook: "Calma. O Homem do tremoço vai ser presidente do quê? Da SAD??? Chega!!!! Se é assim que o Torres Pereira quer, então vou à luta! Não, Sousa Cintra, não és o presidente da SAD, pois para isso tens de passar por muitos passos. Agora acabou. Querem guerra. Eu compro! Vou impugnar a AG e o presidente da SAD ainda sou eu! Vou a eleições. Vamos ver quem vence. Se são a maioria dos sócios ou os 'podres' e os 'viscondes'. Eu bem queria, mas não consigo. Fico com o ordenado congelado, sem receber nada de nada, mas vou à luta pelos milhares que não querem mais os viscondes ou aqueles que querem assaltar o Sporting CP", escreveu.

As eleições no Sporting estão marcadas para o dia 8 de setembro. Frederico Varandas, ex-médico do plantel principal, foi o primeiro a anunciar que se candidataria.