O guarda-redes de 25 anos foi encontrado em casa, no sábado, já sem vida, vítima de um ataque cardíaco.

Adeus, Glenn

O futebol luxemburguês acordou de luto, no sábado, com a notícia da morte do guarda-redes lusodescendente Gleen Marques da Costa, de 25 anos, que representava a equipa do Junglinster, depois de vários anos ao serviço do Mondorf-les-Bains.

Segundo os dirigentes do clube da cidade termal, o jovem guardião terá sido vítima de um ataque cardíaco.

“Nem quero acreditar que o Glenn nos deixou desta forma. Era um miúdo espetacular. Além das excelentes qualidades desportivas que possuia, como ser humano, era, também, um exemplo. Ninguém estava triste perto dele. Dentro e fora do campo era uma referência para colegas e amigos. Gostava que tudo isto fosse apenas um pesadelo... a vida, por vezes, é extremamente injusta”, disse, emocionado, ao Contacto, João Coimbra, jogador português do Mondorf e amigo do guardião. As manifestações de pesar e condolências à família por parte de colegas de equipa, dirigentes e amigos inundaram as redes sociais.

Marc Birsens, treinador do Junglinster, juntou todos os jogadores para prestar uma última homenagem a Glenn e ainda com a voz embargada lembrou: “Estamos todos em estado de choque. Nem tenho palavras para expressar o que eu e todos os que conhecíamos o Glenn sentimos. Era um símbolo para todos nós. Transmitia uma alegria contagiante e proporcionava um excelente ambiente no balneário. Nada será igual sem ele”, lamentou.

Paulo Gomes, atualmente na Arábia Saudita, foi treinador de Glenn Marques no Mondorf, na última época. O técnico luso foi apanhado de surpresa com a notícia da morte do jovem, revelando-se “profundamente chocado”.

“Era um rapaz divertido, sempre pronto a aprender e a apoiar os colegas, como titular ou no banco de suplentes. Lembro-me de lhe ter dado a titularidade no jogo em casa do Dudelange, onde ganhámos por 4-1, e ele fez uma exibição memorável”, recorda. “Quando soube, fiquei verdadeiramente perturbado. Morrer é sempre um momento de dor, mas quando se trata de um jovem como ele, nem sei o que dizer... Que Deus conforte o coração dos pais, familiares e amigos”, desejou.

Mas a onda de consternação pela morte do guarda-redes também chegou à Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI). Numa nota publicada na sua página oficial, difundida nas redes sociais, a ASTI recorda “o educador amado e muito apreciado” do espaço educativo Kannernasch e reconhece que a notícia deixou “todos atordoados e sem palavras”.

Assinado pelo Conselho de Administração, o comunicado que sublinha que “a vida, às vezes, prega-nos partidas desagradáveis”, acrescenta que ainda na sexta-feira o guardião do Junglinster participou na “tradicional celebração do fim do ano”. A ASTI lembra o lusodescendente como um “jovem amável, disponível, profissional e muito apegado aos valores da associação”.

Na derradeira homenagem, acrescenta que “ao lamentarmos a sua memória, pensamos em toda a sua família, a sua namorada, amigos, colegas de trabalho, as muitas crianças e as suas famílias que ele acompanhou ao longo da sua carreira profissional na ASTI. Expressamos os nossos sentimentos mais profundos de tristeza e compaixão para todos”.

Sérgio Ferreira, porta-voz da ASTI, foi das últimas pessoas que esteve com Glenn. O dirigente associativo considerou a morte do jovem “uma perda irreparável”. “Quem o conhecia sabia o quando era querido por todos. Alegre, simpático, atento, amigo e um grande profissional. Muitas crianças ficaram em choque quando souberam da sua morte. Tivemos, inclusivamente, que chamar membros da célula de acompanhamento psicológico porque muitas das crianças estavam inconsoláveis”, precisa.

“Ainda na sexta-feira, no final da nossa festa de Natal, divertimo-nos imenso. Quando nos despedimos, lembrou-me para lhe enviar as fotos que tinha feito do evento com os colegas. Infelizmente foi a última vez que o vi”. Adeus, Glenn, até sempre!

