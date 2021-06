É essa a opinião generalizada de Fernando Santos, dos adeptos que estiveram em Sevilha. Há 32 anos que o até agora campeão europeu não era eliminado tão cedo. "Os jogadores estão a chorar", disse o selecionador português.

Adeus Euro2020

Bélgica elimina Portugal do Euro por falta de "sorte" portuguesa

Paula SANTOS FERREIRA É essa a opinião generalizada de Fernando Santos, dos adeptos que estiveram em Sevilha. Há 32 anos que o até agora campeão europeu não era eliminado tão cedo. "Os jogadores estão a chorar", disse o selecionador português.

A seleção portuguesa de futebol, campeã em título, foi hoje afastada nos oitavos de final do Euro2020, ao perder com a Bélgica por 1-0, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, Espanha. "Faltou a pontinha de sorte" como declarou João Palhinha para Portugal seguir em frente.

Um golo de Thorgan Hazard, aos 42 minutos, selou o triunfo dos 'diabos vermelhos', líderes do 'ranking' da FIFA.



Foram 26 remates da seleção portuguesa contra apenas seis da Bélgica, em que um foi concretizado na baliza de Rui Patrício. "Do nada surgiu o golo da Bélgica", declarou Fernando Santos. "A bola não quis entrar, os nossos jogadores foram excedíveis. Há uma grande desilusão e os jogadores estão a chorar", continuou o selecionador português na conferência de imprensa.

"Os jogadores têm de levantar a cabeça. Eles foram tremendos, Portugal mereceu vencer o jogo. Estamos todos desiludidos. Não há nenhuma equipa que neste momento possa dizer que é melhor do que Portugal", frisou Fernando Santos. "Todos os portugueses têm de estar orgulhosos do que os nossos jogadores fizeram", admitiu.

Os deuses não estiveram mesmo do lado da equipa lusa que esta noite tinha merecido ganhar e seguir em frente, contudo, não conseguiu empatar o jogo, e entre os parcos cinco remates do Diabos Vermelhos, bastou um com final feliz para eliminar a seleção portuguesa.

Como disse João Palhinha faltou sorte. "Estamos muito tristes, vamos tristes para casa. Merecíamos mais do que a Bélica, que teve a pontinha de sorte, que nos faltou. Temos que levantar a cabeça porque o resultado não representa o valor da nossa seleção", declarou João Palhinha, logo após o final do jogo, o primeiro a prestar declarações da equipa das quinas.

Há 32 nos que Portugal não se ficava pelos oitavos de final. Mas em Sevilha, neste domingo, o campeão europeu em título despediu-se do campeonato europeu. No final, alguns jogadores portugueses não conseguiram conter as lágrimas pela derrota.

"É com muita infelicidade que saímos derrotados", declarou João Palhinha saudando todos os adeptos portugueses que se deslocaram a Sevilha para apoiar a equipa no estádio de La Cartuja.

"Foi falta de sorte" em apenas um golo eficaz da Bélgica como salientaram os portugueses que estiveram no estádio de Sevilha no final da partida.

A Bélgica vai defrontar nos quartos de final a Itália - que no sábado bateu a Áustria por 2-1, após prolongamento -, num embate marcado para sexta-feira, no Allianz Arena, em Munique, pelas 21h00 locais (20h00 em Lisboa).

"É um resultado injusto" resumia Fernando Santos na conferência de imprensa depois da partida.

Com Lusa



