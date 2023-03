O convívio terá lugar antes do jogo entre o Luxemburgo e Portugal, marcado para 26 de março.

Luxemburgo x Portugal

Adeptos portugueses têm encontro marcado na Place d'Armes

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), através do clube de fãs oficial das seleções Portugal+, está a preparar um encontro entre os adeptos da seleção portuguesa a partir das 16h do dia 26 de março, na Place d'Armes, no centro histórico da capital.

O 'Fan Meeting Point' vai promover o convívio entre os apoiantes de Portugal com a animação habitual e brindes para os fãs do Portugal+, revelou a FPF em comunicado divulgado na quarta-feira.

Às 18h, os adeptos serão convidados a reunir-se para irem todos juntos até ao Stade du Luxembourg, naquela que se pretende que seja "uma grande onda de apoio a Portugal".

A partida entre o Luxemburgo e Portugal, que integram o grupo J de qualificação para o Euro2024, está marcada para as 20h45. Os bilhetes, cujos preços se situam entre 100 e 600 euros, já estão esgotados há muito.

O selecionador de Portugal, Roberto Martínez, divulgou esta sexta-feira a lista de convocados para o jogo com o Luxemburgo, que decorre três dias após o confronto da equipa das quinas com o Liechtenstein, no dia 23 de março.

