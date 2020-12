Iniciativa foi promovida pelo Dynamo Dresden para ajudar o clube, que joga no terceiro escalão, a combater os efeitos da pandemia, e vendeu mais do dobro correspondente à capacidade do estádio.

Adeptos alemães compram mais de 70 mil bilhetes para jogo à porta fechada

Num ano sem público nos estádios de futebol, são os clubes mais pequenos os mais afetados. Mas também parecem ser eles aqueles que mais depressa conseguem chegar ao coração dos seus adeptos.

Foi pelo menos isso que aconteceu com o clube alemão Dynamo Dresden, da terceira liga, que vendeu mais de 70 mil bilhetes virtuais para um jogo, sem público, contra o Darmstadt.

A adesão dos adeptos à iniciativa, que tem como objetivo ajudar a combater as dificuldades financeiras criadas pela pandemia, superou as expectativas, com o clube a vender 72.112 bilhetes solidários, a 5 euros cada.

O número de bilhetes vendidos corresponde a mais do dobro da capacidade real do estádio do Dynamo Dresden, que é de 32.066 lugares.

O clube, que acabou por perder por 0-3, agradeceu a adesão inédita dos adeptos, com uma mensagem nas suas redes sociais.

Die Zahl des Tages lautet 72.112. Denn: So viele „Geister“ waren bei #SGDSVD dabei. 👻 Danke für diese einmal mehr utopische Unterstützung, liebe Dynamo-Fans! 🖤💛 #ImGeisteDabei #sgd1953 pic.twitter.com/UOwLknW52D — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) December 22, 2020

"O número do dia é 72.112. Porque: era esse o número de "fantasmas" que estavam no #SGDSVD [estádio]", refere a mensagem publicada no Twitter oficial do Dynamo Dresden, que termina com um "obrigado" a mais um "apoio utópico" ao clube.

