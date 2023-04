O adepto do Chaves teve uma paragem cardiorrespiratória, e acabou por não resistir.

Adepto morre durante jogo entre Chaves vs Braga

Ana Patrícia CARDOSO O adepto do Chaves teve uma paragem cardiorrespiratória, e acabou por não resistir.

O jogo de domingo passado entre o Desportivo de Chaves e Sporting de Braga ficou marcado pela morte repentina de um adepto durante a partida.

José Luis Carrasco Cruz, de 72 anos e natural de Verin, Espanha, sofreu uma paragem cardiorrespiratória no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, e acabou por morrer.

O ataque cardíaco aconteceu durante a primeira parte do jogo. José foi atendido de imediato pelo INEM mas teve de ser transportado para o hospital, onde viria a falecer.

No fim da partida, a morte foi confirmada pelos dois treinadores. Artur Jorge, treinador do SC Braga, quis "deixar uma palavra à família do adepto que faleceu na bancada. Os meus sentimentos em nome do Braga também", disse, em entrevista à Sport TV.

Vítor Campelos, técnico do Chaves, clube de José Luis, também deixou uma nota de pesar. "Lamento a morte de um adepto flaviense. É um momento muito triste para nós", afirmou.



A Liga Portugal lamentou, em comunicado, a morte repentina do homem. "A Liga Portugal apresenta, em primeiro lugar, as mais sentidas condolências à família, amigos e pessoas mais próximas deste adepto", escreveu.

O Braga acabou por vencer por dois golos a um o Chaves, no jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga.

