ACL dirige "calorosas felicitações" a Dylan Pereira

Depois do Governo, também o Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) dirigiu na segunda-feira "calorosas felicitações" ao piloto lusodescendente Dylan Pereira pela conquista do segundo lugar na Porsche Supercup.

Mais uma mensagem de parabéns. O ACL enviou na segunda-feira "calorosas felicitações" ao piloto lusodescendente Dylan Pereira pela conquista do segundo lugar na Porsche Supercup.

O jovem luxemburguês de 23 anos sagrou-se vice-campeão no domingo, depois de terminar a corrida de Monza em quarto lugar. Na classificação geral, ficou na segunda posição, apenas atrás do holandês Larry ten Voorde.

Na nota divulgada, o ACL destaca o "incrível" desempenho de Dylan Pereira, desejando-lhe "muito sucesso" para o resto da época. O lusodescendente volta a competir entre 16 a 19 de setembro, na primeira corrida da Carrera Cup, na Alemanha, figurando entre os favoritos ao título de campeão.



Dylan Pereira. "Espero que as boas performances desta época me abram outras portas no futuro" Dylan Pereira mostrou-se orgulhoso com o título de vice-campeão da Porsche Mobil 1 Supercup 2020, mas o piloto lusodescendente aponta já baterias para a Porsche Carrera Cup, prova alemã que arranca dentro de duas semanas e na qual vai lutar pela vitória.

Já no domingo o ministro do Desporto, Dan Kersch, felicitou o lusodescendente pela conquista do segundo lugar e um feito inédito para o automobilismo luxemburguês.



