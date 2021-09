Dean Berta Vinales esteve envolvido numa queda durante a primeira corrida da classe WorldSSP300 e morreu devido a lesões no peito e na cabeça.

Motociclista de 15 anos morre em Espanha

Dean Berta Vinales esteve envolvido numa queda durante a primeira corrida da classe WorldSSP300 e morreu devido a lesões no peito e na cabeça.

O piloto de motociclismo espanhol Dean Berta Vinales, 15 anos, morreu no sábado durante uma corrida no circuito de Jerez em Espanha, revelou a organização. Dean Berta Vinales, primo do piloto de MotoGP Maverick Vinales, esteve envolvido numa queda durante a primeira corrida da classe WorldSSP300 e morreu devido a lesões no peito e na cabeça, disseram os organizadores do campeonato em comunicado.

Esta foi a sua primeira temporada a competir nesta classe. Ele representava a Vinales Racing Team, dirigida por Angel Vinales, pai de Maverick.

Outro jovem cavaleiro espanhol, Hugo Milan, de 14 anos, foi morto em Julho durante uma corrida da Taça Europeia de Talentos em Motorland Aragon, também em Espanha.

