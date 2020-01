A Academia do Benfica no Grão-Ducado vai ministrar treinos específicos às terças e quintas-feiras, a partir do mês de fevereiro, com treinadores profissionais do Sport Lisboa e Benfica.

Academia do Benfica no Luxemburgo vai ministrar treinos específicos a partir de fevereiro

A primeira sessão realiza-se na terça-feira dia, 4 de fevereiro, a partir das 16h para os escalões de sub-11 e sub-13 e a partir das 19h para os sub-15.



Na quinta-feira, dia 6, a sessão destinada aos sub-7 e sub-9 tem o início agendado para as 16h e para os sub-17 a partir das 19h.

As sessões estão abertas a todos e os interessados podem obter mais informações pelo 621 349 158.





