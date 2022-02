Abramovich cede liderança do Chelsea à administração da fundação do clube

A decisão de Abramovich, que desde abril também tem a nacionalidade portuguesa, deverá ter a ver com o facto de ser próximo do presidente russo, Vladimir Putin,

O proprietário do Chelsea, o milionário russo Roman Abramovich, anunciou hoje que confiou a liderança do clube campeão da Europa e do Mundo de futebol aos administradores da sua fundação de caridade.

“Sempre tomei decisões tendo em mente os melhores interesses do clube. Continuo comprometido com esses valores. É por isso que agora confio aos curadores da Fundação de caridade do Chelsea a administração e os cuidados do Chelsea FC”, explicou Abramovich.

Num curto comunicado publicado no site dos londrinos, Abramovich diz entender que “atualmente eles estão na melhor posição para cuidar dos interesses do clube, jogadores, funcionários e adeptos”.

“Durante os meus quase 20 anos de propriedade do Chelsea, sempre considerei o meu papel como responsável do clube, cujo trabalho é garantir que sejamos tão bem-sucedidos quanto podemos ser hoje, bem como construir o futuro enquanto desempenhamos um papel positivo nas nossas comunidades”, completou.

A decisão de Abramovich, que desde abril também tem a nacionalidade portuguesa, deverá ter a ver com o facto de ser próximo do presidente russo, Vladimir Putin, que tem sido alvo das críticas generalizadas em todo o mundo pela invasão da Ucrânia, particularmente pelas autoridades inglesas, que já anunciaram um conjunto de sanções.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos 198 mortos, incluindo civis, e mais de 1.100 feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de 150.000 deslocados para a Polónia, Hungria, Moldávia e Roménia.

