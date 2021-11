"Não sou o melhor treinador do mundo, mas temos equipa incrível", disse o treinador português, após a vitória do Palmeiras na Taça dos Libertadores.

Abel Ferreira, o melhor treinador do mundo? Português é o único europeu a vencer duas Taças dos Libertadores

O Palmeiras venceu o Flamengo por 2-1 e Abel Ferreira já está na lista dos grandes. Na noite de sábado, tornou-se o único europeu a ganhar duas Taças das Libertadores e é apenas o terceiro técnico a consegui-lo, depois de Telê Santana e Carlos Bianchi.



O ex-treinador de Sporting B, Sporting de Braga B, Sporting de Braga e PAOK, de 42 anos, venceu a edição de 2020, que teve a final já em 2021, culpa da covid-19, e somou o segundo título na principal prova de clubes da CONMEBOL.

Abel alcançou o que, a nível mundial, só outros dois treinadores lusos conseguiram, Manuel José, campeão africano quatro vezes pelos egípcios do Al-Ahly, e José Mourinho, que ganhou a Liga dos Campeões da UEFA pelo FC Porto e, depois, ao comando dos italianos do Inter de Milão.

Palmeiras celebra vitória na Libertadores. AFP

Ainda assim, não se deixa levar por grandes eleogios. O treinador do Palmeiras disse que, apesar do segundo título consecutivo conquistado na Taça dos Libertadores pelo Palmeiras, não se sente "o melhor treinador do mundo", mas que orienta, sim, "uma equipa incrível".

O português revelou ainda que está no limite e a escrever um livro sobre a sua história de sucesso no clube brasileiro, sua e da equipa técnica, fez questão de precisar. Abel Ferreira afirmou disse que não "se agarra aos problemas" e que, por esta razão, "sempre esteve habituado a fazer mais com menos". Neste caso, a trabalhar sem reforços devido às poupanças no clube. "Faço o que gosto com paixão, com alegria, com orgulho e, por vezes, muito cansado, muito exausto. Estou no meu limite mental", admitiu.

