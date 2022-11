O português Abel Ferreira com tão-só 733 dias de casa e já com seis títulos no bolso, três dos quais internacionais.

Abel, campeão brasileiro sem derrotas fora de casa

Rui Miguel Tovar Palmeiras vence Fortaleza e conquista Brasileirão pela 11.ª vez, a três jornadas do fim.

É uma questão de tempo, o título de campeão brasileiro do Palmeiras, o 11.º da sua história e o primeiro de Abel Ferreira, treinador português com tão-só 733 dias de casa e já com seis títulos no bolso, três dos quais internacionais. O 4:0 em casa vs. Fortaleza é o 20.º jogo seguido sem derrotas, entre 14 vitórias e seis empates, e é mais-que-suficiente para garantir a festa a três semanas do fim, com 13 pontos de avanço sobre o Internacional, num campeonato liderado pelo Palmeiras desde a 10.ª jornada.

Que viagem. De 2011 para hoje, queremos dizer. Lateral com direito a um grande (Sporting 2006-11) e a uma chamada à selecção AA por Luiz Felipe Scolari em 2007 para ocupar a vaga de Miguel, lesionado, Abel Ferreira começa a carreira de treinador há 11 anos como adjunto de Sá Pinto nos juniores do Sporting. E a época 2011-12 sai redonda. O arranque é divinal, sem derrotas no campeonato nacional (e duas vitórias vs. Benfica, ambas por 2:1) nem na NextGeneration Cup (pelo meio, 5:1 vs. Liverpool). Segue-se um inesperado volte-face com a saída de Sá Pinto para a equipa principal do Sporting a preencher a vaga de Domingos Paciência, curiosamente já apurado para a final da Taça de Portugal. Assume então Abel os juniores, a tempo de fazer toda a fase de apuramento de campeão.

Ao todo, oito participantes e 14 jornadas. O arranque é tricky, com duas derrotas nas primeiras quatro rondas, vs. Benfica (3:2 em Alcochete) e Braga (3:1 no 1.º Maio). O dérbi é um dia inesquecível para o estreante Abel Ferreira e, sobretudo, pela situação vivida por Betinho. O avançado sportinguista marca dois golos aos 14’ e 25’ antes de ser expulso com vermelho directo aos 35’. Em desvantagem por 2:0 ao intervalo, o Benfica empata com bis de Cafú (52’ e 58’) e dá a volta pelo suplente Ivan Cavaleiro (72’).

A situação só se endireita na 13.ª e penúltima jornada, quando o mesmo Braga derruba o Benfica por 3:2. Há 0:1 ao intervalo, por Ivan Cavaleiro. O lateral João Cancelo amplia aos 58’ e tudo parece um sonho. De repente, aos 76’, Pedro Eira reduz e o brasileiro Allan consome a surpresa total com dois golos a Bruno Varela aos 88’ e 90’+3. O Sporting aproveita para se isolar na liderança, com 3:2 vs. Nacional no Campus Cristiano Ronaldo (outro bis de Betinho, agora sem indisciplina, e um golo de Bruma).

Para o último dia, o Sporting goza de uma vantagem de dois pontos sobre o Benfica e três sobre o Braga – ambos em vantagem no confronto directo sobre o líder. É um sábado, 12 Maio 2012, e o Sporting recebe o Vitória SC em Alcochete. O onze de Abel inclui Rafael Veloso; Ricardo Esgaio, Tobias Figueiredo, Edgar Ié, Agostinho Cá, Michael Pinto, Bruma, João Mário, Betinho, Chaby e Iuri Medeiros. Ainda entram Stojanovic, Etock e Mané. O Vitória de Armando Evangelista dá luta, e de que maneira. Rui Areias arrefece os ânimos aos 23 minutos, 0:1 até ao intervalo. No Seixal, o Benfica ganha 1:0 vs. Nacional e é virtual campeão. No reinício, Edgar Ié faz o empate aos 48 minutos e o Benfica já ganha 2:1. A situação mantém-se favorável ao Benfica. Até que se desata o nó e o Sporting coroa-se campeão, à conta de um bis de Bruma aos 65’ e 78’.

Emocionado até mais não, Abel dedica o título a Sá Pinto. ‘É um amigo, uma pessoa que admiro e este título também é dele. Há que repartir esta conquista por todos os que estão e os que estiverem. Primeiro, claro, os jogadores. Iniciámos esta fase de apuramento de campeão sempre atrás e fomos obrigados a ganhar desde cedo. Os jogadores foram uns campeões e deixo uma sugestão a toda a estrutura do Sporting: não percam o rasto a estes jogadores que têm muita qualidade. Se houver equipa B, devem dar oportunidade para que cresçam e sem pedirem resultados imediatos, de modo a que possam ser aproveitados pela equipa principal.’

Abel continua nos juniores do Sporting em 2012-13 e, depois, transfere-se para o Braga, onde toma conta da equipa B antes de fazer a ponte entre José Peseiro e Jorge Simão na equipa principal em Dezembro 2016. Na estreia, uma vitória no campo do Sporting de Jorge Jesus por 1:0, golo de Wilson Eduardo com colaboração de Rui Patrício. A aposta definitiva do presidente António Salvador em Abel só se dá em Abril 2017, como sucessor de Jorge Simão.

Duas épocas em Braga garantem-lhe dois quartos lugares seguidos na 1.ª divisão mais uma ½ final na Taça de Portugal e outra ½ final na Taça da Liga, ambas em 2019. O PAOK chega-se à frente e bate a cláusula de rescisão de dois milhões de euros. Em Salónica, a primeira aventura no estrangeiro é uma agradável viagem com dois pontos altos: invencibilidade na 1.ª divisão grega até Janeiro 2020 e eliminação do Benfica de Jesus (again) na pré-eliminatória da Liga dos Campeões 2020-21.

No dia do adeus à Grécia, com 0:0 vs. Granada para a fase de grupos da Liga Europa, o nome de Abel aparece como substituto de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. Estamos a 30 Outubro 2020. Três meses depois, a 31 Janeiro 2021, o Palmeiras conquista a Libertadores, 1:0 vs. Santos, golo de Breno Lopes aos 90’+9. A partir daí, a vida de Abel nunca mais é a mesma e um carrossel de emoções, sempre de braço dado com os títulos. Ele é a Taça do Brasil em Março 2021 (o primeiro treinador estrangeiro a levantá-la), ele é a Libertadores em Novembro 2021, ele é a Supertaça sul-americana em Março 2022, ele é o Paulistão em Abril 2022, ele é o Brasileirão em Novembro 2022. É obra. De mestre.

Mais mestre ainda se recuarmos até à quinta jornada do Brasileirão, quando o Palmeiras só tem oito pontos em 15 possíveis. O arranque é francamente insosso, com derrota (3:2 vs. Ceará, e em casa), empate (Goiás 1:1), empate (Flamengo 0:0), vitória (3:0 vs. Corinthians) e empate (Fluminense 1:1). Nos 30 jogos seguintes, o Palmeiras acumula 20 vitórias, nove empates e uma só derrota (2:0 vs. Athlético Paranaense de Scolari, e novamente em casa). Isso mesmo, no dia em que é declarado campeão brasileiro, o Palmeiras está invicto nos jogos fora. Se continuar assim, é recorde nacional. Nunca uma equipa brasileira é campeã sem derrotas longe de casa. É obra. De mestre. Elevado a guru.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

