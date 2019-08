O FC Porto venceu ontem o Benfica por 2-0. O técnico dos portistas sai feliz e o treinador da Luz admite ter sido "uma vitória justa".

Desporto 2 min.

A vitória de Sérgio na Luz e os parabéns de Bruno Lage

Paula SANTOS FERREIRA O FC Porto venceu ontem o Benfica por 2-0. O técnico dos portistas sai feliz e o treinador da Luz admite ter sido "uma vitória justa".

Sérgio Conceição é o primeiro técnico do FC Porto a vencer duas vezes em casa do Benfica para a I Liga, uma vitória que o próprio Bruno Lage considerou “justa” no final do encontro em que os portistas golearam na Luz por 2-0.

Esta foi a primeira derrota da época do campeão nacional, em jogo da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Acaba por ser uma vitória justa do FC Porto, porque marcaram golos e nós não. Muita por culpa própria, forte pressão inicial do FC Porto, que era previsível. Nós estávamos à espera disso, mas infelizmente não tivemos a capacidade de colocar a bola no chão, ter a saída com melhor critério.”, reconheceu o técnico do Benfica em declarações à Benfica TV.

Bruno Lage acabou por dar “os parabéns a Sérgio Conceição”. E já está a pensar na próxima partida com o Sp Braga.

"Nós sabíamos que tínhamos um início de campeonato muito difícil, com o Sporting, Paços, Belenenses, FC Porto e agora ir à casa do SC Braga. Início de época muito difícil e o nosso caminho é olhar para aquilo que fizemos. O Sp Braga será difícil, mas com certeza vamos fazer um grande jogo", garante o técnico dos encarnados.

"É inequívoca a vitória"

Satisfeito estava o treinador do FC Porto. “Tinha que haver um grande FC Porto para ganhar ao Benfica”, disse na conferência de imprensa.

E acrescentou: “Na antevisão do jogo estava confiante e tranquilo. O que eu me apercebi era que tínhamos que fazer um grande e limitar ao máximo os pontos fortes do Benfica. Entrámos no jogo a pressionar”.

Sérgio Conceição não tem dúvidas: “É inequívoca a vitória sobre o Benfica”.

Os golos de Zé Luís e Marega

No jogo de ontem, Zé Luís, melhor marcador do campeonato, com quatro golos, fez o primeiro, aos 22 minutos, e Marega fixou o resultado, aos 86, confirmando a primeira derrota do treinador Bruno Lage no campeonato, depois de 20 vitórias e um empate desde que assumiu o comando da equipa na 16.ª jornada da época passada.

Os 'dragões', que arrancaram o campeonato com uma derrota no terreno do Gil Vicente (2-1) e golearam depois do Vitória de Setúbal (4-0), foram os primeiros a marcar ao Benfica, que goleou o Sporting na Supertaça (5-0) e bateu Paços de Ferreira (5-0) e Belenenses SAD (2-0) na Liga.

Com este triunfo, o FC Porto iguala o Benfica no topo da classificação, ambos com seis pontos, tanto quantos o recém-promovido Famalicão, que visita no domingo o Vitória de Guimarães.

Com Lusa