A 21.ª jornada começa hoje e há o clássico minhoto mais apetecido. Vizela vs Famalicão? Errrrr, não. Ah já sei, Gil Vicente vs Moreirense. Errrr, nem por isso. Então só faltam os outros dois. Pois é, verdade.

Jornada 21. Em estágio para o clássico

A uma semana do Porto vs Sporting, os dois candidatos ao título entram domingo em acção de olho na distância de seis pontos

Fevereiro, 5. É um dia sui generis para o futebol mundial. Veja lá bem esta sequência de nascimentos. Francisco Varallo (1910) é um dos 22 titulares na primeira final dos Mundiais, em 1930. Cesare Maldini (1932) é o capitão do Milan campeão europeu em 1963, vs Benfica. Dusah Uhrin (1943) é o seleccionador da República Checa finalista do Euro-96. Sven-Göran Eriksson (1948) é o primeiro homem a chegar a duas finais seguidas da Taça UEFA por equipas diferentes (IFK 1982, Benfica 1983). Gheorghe Hagi (1965) é o autor do golo mais memorável do Mundial-94. Quique Flores (outro de 1965) é o último estrangeiro a ganhar a Taça da Liga portuguesa, em 2009. Carlos Tevez (1984) é o único jogador campeão inglês pelos dois clubes de Manchester, primeiro United (2008, 2009), depois City (2012). Cristiano Ronaldo (1985) é o melhor marcador de Portugal, da Liga dos Campeões e do Real Madrid. Por último, Neymar (1992) é o herói da medalha de ouro do Brasil em 2016 como autor do penálti decisivo vs Alemanha.

Ufffff, que maravilha. E agora? Nada, é cantar os parabéns a você e siga a marinha. A 21.ª jornada começa hoje e há o clássico minhoto mais apetecido. Vizela vs Famalicão? Errrrr, não. Ah já sei, Gil Vicente vs Moreirense. Errrr, nem por isso. Então só faltam os outros dois. Pois é, verdade. Separados por 11 pontos, com vantagem para o Braga, o Vitória recebe o arqui-rival com a ideia de acabar com a maldição recentes.

Então, que pasa? Nos últimos seis jogos entre eles no D. Afonso Henriques para a 1.ª divisão, o Vitória nem ganha uma vez. E perde cinco. E só marca um golo, por Alexandre Guedes, em Outubro 2018. Arrepiante estatística a provar o claro ascendente bracarense, com um 0:5 pelo meio. Para encontrar o inverso, cinco secos do Vitória SC ao Braga é preciso recuar até ao tempo de Pedroto em 1980, com bis de Blanker, um holandês rotulado de novo Cruijff pela caterva de golos marcados em jogadas habilidosas na formação do Ajax.

Anos depois, um brasileiro chamado Paulinho Cascavel assina dois hat-tricks vs Braga em épocas seguidas (5:3 em 1986, 4:0 em 1986) no arranque de uma era de supremacia vitoriana com 20 clássicos sem qualquer derrota, entre 13 vitórias e sete empates. Três golos é bem bom, e quatro? Bom demais. Marca o brasileiro Edmur num 4:1 para o Vitória SC em 1960, ainda no campo da Amorosa.

Acaba sábado, começa domingo e entram os dois primeiros classificados em campo. Primeiro em Arouca, onde o Porto contabiliza por vitórias todos os quatros jogos, sempre por dois ou mais diferença de golos. Nesse histórico, há sempre bis: Jackson em 2013, Jackson em 2014, Corona em 2015, Soares em 2017. Quem se segue? Taremi, recém-apurado para o Mundial-2022 pelo Irão, já esfrega as mãos. Evanilson idem. O aflito Arouca de Armando Evangelista soma três derrotas seguidas em casa e sonha com a possibilidade (reduzida) de impor a primeira derrota ao Porto no campeonato 2021-22.

Mais à noite, o Famalicão vai ao covil do leão. O Sporting continua moralizado pelo 2:1 vs Benfica na final da Taça da Liga no sábado passado, conquista essa devidamente valorizada pelo 4:1 vs B SAD no Jamor a meio da semana. Com os reforços de inverno Edwards e Slimani ansiosos pela estreia no José Alvalade, o Famalicão (outro aflito) joga tudo no factor história. Então? Nas duas últimas visitas, vitória (1:2 de virada em 2019, com autogolo de Coates aos 88 minutos) e empate (1:1). Se formos mais atrás, é sempre de bom associar o Famalicão à primeira vitória do Sporting de Bobby Robson em 1992-93. Ao intervalo, 2:0 por Peixe e Cadete. Na segunda parte, e já com menos um elemento por duplo amarelo de Chico Fonseca aos 44’, o Famalicão sofre mais dois (Juskowiak, Cadete) e marca três (Jorginho, Mihtarski, Augusto). Sete golos, um fartote. Longe ainda dos 14 em 1946.

È a dupla estreia no Campo do Freião: a do Famalicão e a dos Cinco Violinos, na 1.ª divisão 1946-47. E que jogo, cheio de emoção e carregado de golos, um por cada seis minutos. O Famalicão atira a primeira pedra, por assim dizer. Álvaro Pereira engana Valentino e anima o ambiente. Peyroteo empata, Pires desempata, Travassos empata, Vasques dá a volta e Pires empata. Em vez de ser o costume do bola lá-bola cá, é golo lá-golo cá num terreno enlameado. É Peyroteo quem fixa o resultado ao intervalo de 3:4. O recomeço é favorável ao Sporting, com mais dois golos de Peyroteo. O Famalicão vai à luta e responde na mesma moeda. Primeiro num penálti de Ferrão a castigar falta sobre Tellechea, depois por Álvaro Pereira. Com 5:6 no marcador, os espectadores vibram mais intensamente e puxam pelo empate. A incerteza dura uns bons minutos até que Peyroteo resolve marcar mais um. E dois. Nesse momento, o resultado é Famalicão 5 Peyroteo 6. Incrível, e verídico. Para fechar, Travassos arruma a conta. Pobre Sansão, nove golos sofridos.

Fecha a loja no José Alvalade e só há mais na segunda-feira, com o Benfica em Tondela. Atenção, o anfitrião Tondela nem um ponto rouba ao Benfica em seis jogos, ainda por cima com um confrangedor 2:17 em golos. Só que este Benfica está sem rei nem roque e tudo é possível. As duas derrotas seguidas vs Sporting (Leiria) e Gil Vicente (Luz) significam o adeus aos dois troféus possíveis em 2022. Sem a Taça da Liga para minimizar desconfianças e custos de mercado nem o título de campeão pelo terceiro ano seguido, o Benfica entra numa fase complicada de (auto)gestão. A vida vai mesmo torta, será que se endireita? Tem a palavra o Tondela do espanhol Pako Ayestarán. Por falta de preguiça, fomos ver o último espanhol a bater o pé vs Benfica em casa e o contemplado é Lopetegui em 2015 (André André, 1:0 para o FC Porto. E antes só Paco Fortes, em dose dupla, ambas no Farense com assinatura de Hassan (herói no 1:0 em 1998 e bis no 4:1 em 1995).

Calendário completo

Sábado

Marítimo (9)-Estoril (7)

Paços (12)-Portimonense (8)

Vitória SC (6)-Braga (4)

Domingo

Boavista (14)-Vizela (11)

Gil Vicente (5)-Santa Clara (10)

Arouca (15)-FC Porto (1)

Sporting (2)-Famalicão (16)

2.ª feira

Tondela (13)-Benfica (3)

Moreirense (17)-Belenenses SAD (18)





* Autor escreve de acordo com o antigo AO

