Antes do jogo de ontem com o Cagliari, Andrea Agnelli assinalou os 400 golos do português nas principais ligas europeias com a oferta de uma camisola especial.

Desporto 10

A prenda do presidente da Juventus para Ronaldo

Antes do jogo de ontem com o Cagliari, Andrea Agnelli assinalou os 400 golos do português nas principais ligas europeias com a oferta de uma camisola especial.

Desta vez, Cristiano Ronaldo não marcou no encontro com o Cagliari, mas recebeu um presente do presidente da Juventus antes do desafio. Andrea Agnelli entregou ao capitão da seleção nacional uma camisola com o número 400, assinalando os seus golos nas principais ligas europeias.

Ronaldo atingiu este número já no passado mês de outubro, no dia 20, quando Ronaldo marcou ao Génova. No passado fim de semana, o avançado apontou já outros dois golos, dessa vez com o Empoli como vítima.



10 Cristiano Ronaldo no jogo com o Cagliari em que foi premiado pelo presidente da Juventus. Fotos: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Cristiano Ronaldo no jogo com o Cagliari em que foi premiado pelo presidente da Juventus. Fotos: AFP Cristiano Ronaldo no jogo com o Cagliari em que foi premiado pelo presidente da Juventus. Fotos: AFP Cristiano Ronaldo no jogo com o Cagliari em que foi premiado pelo presidente da Juventus. Fotos: AFP Cristiano Ronaldo no jogo com o Cagliari em que foi premiado pelo presidente da Juventus. Fotos: AFP Cristiano Ronaldo no jogo com o Cagliari em que foi premiado pelo presidente da Juventus. Fotos: AFP Cristiano Ronaldo no jogo com o Cagliari em que foi premiado pelo presidente da Juventus. Fotos: AFP Cristiano Ronaldo no jogo com o Cagliari em que foi premiado pelo presidente da Juventus. Fotos: AFP Cristiano Ronaldo no jogo com o Cagliari em que foi premiado pelo presidente da Juventus. Fotos: AFP Cristiano Ronaldo no jogo com o Cagliari em que foi premiado pelo presidente da Juventus. Fotos: AFP Cristiano Ronaldo no jogo com o Cagliari em que foi premiado pelo presidente da Juventus. Fotos: AFP

O goleador português agradeceu a homenagem de Agnelli e, após o jogo, aproveitou a sua página no Facebook para partilhar o acontecimento.

A Juventus continua líder do campeonato italiano, tendo ontem batido o Cagliari por 3-1, na partida relativa à jornada 11, com uma assistência do português.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.