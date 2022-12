O argentino Emiliano Martinez foi eleito o melhor guarda-redes do mundial. Ao lado deste herói está a portuguesa Amanda, por quem se apaixonou à primeira vista, em Londres.

Mundial 2022

A portuguesa que conquistou o melhor guarda-redes do mundo

Paula SANTOS FERREIRA O argentino Emiliano Martinez foi eleito o melhor guarda-redes do mundial. Ao lado deste herói está a portuguesa Amanda, por quem se apaixonou à primeira vista, em Londres.

Emiliano Martinez, ou “Dibu”, como é conhecido, é um dos maiores heróis do Mundial que ontem terminou no Qatar. O argentino, de 30 anos, que joga no clube inglês Aston Villa, foi eleito o melhor guarda-redes do campeonato e, na final, impediu a vitória de França ao defender como poucos a baliza argentina.



"Este é um momento com o qual sonhei toda a minha vida, não tenho palavras para o descrever. Saí da Argentina para Inglaterra muito jovem, com 17 anos, para o Arsenal, e quero dedicar esta vitória à minha família", declarou Emiliano Martinez, no final da partida, citado pelo jornal francês L’Équipe.

3 Emiliano Martinez recebeu o prémio de melhor guarda-redes do Mundial 2022. AFP

Esta dedicatória foi, sobretudo, para a sua mulher, a portuguesa Amanda Gama, hoje de apelido Martinez, por quem se apaixonou, em Londres, pouco depois de ter chegado da Argentina (com o sonho de uma grande carreira no futebol inglês). Estão casados desde 2017 e têm dois filhos, Santi, de 4 anos, e Ava, de um ano.

Amanda, os pais de Dibu, irmãos e cunhada entre outros familiares estiveram ontem nas bancadas do estádio do Qatar a sofrer com a final, que acabou vitoriosa para os argentinos. E depois do jogo, Amanda e o filho Santi correram para o relvado para os braços de Emiliano, para começar a festejar com ele a vitória.

O início da história de amor

Amanda Martinez, “Mandinha” como todos lhe chamam tem 29 anos, é filha de um português e de uma brasileira, radicados no Reino Unido, onde nasceu. E foi na capital inglesa que Amanda e Emiliano se conheceram.

“Os meus pais tinham um restaurante em Londres, onde os jogadores do Arsenal costumavam ir e Dibu também começou a frequentá-lo quando tinha 17 ou 18 anos”, começou por contar Amanda Martinez ao jornal argentino “Nacion”. Naquela altura, a portuguesa estava a frequentar a universidade e, sempre que podia, ia ajudar os pais no restaurante.

Emiliano já se estava a apaixonar por Amanda, só que era parecia tímido sem coragem de abordar a jovem portuguesa. Entre risos, Amanda recordou, na entrevista ao Nacion, que quando os dois se cruzavam na rua, o jovem argentino baixava a cabeça. Um dia perguntou a um amigo de Dibu: “Por que cada vez que ele me vê baixa a cabeça?”, afinal, não custava nada “dizer-me olá” quando me via.

E foi assim que começou o namoro, com o amigo a contar a Dibu a conversa com Amanda e Dibu a tomar coragem para um convite. “Não sou tímido, tenho vergonha, mas se quiseres podemos ir tomar um café”, foi a mensagem que enviou à jovem portuguesa. E foram, corria o ano de 2013.

Aquela que é hoje sua mulher, define o herói da Argentina, como um homem romântico. “Ele era muito tímido, mas sempre foi muito doce. Escrevia-me cartas de amor, que ainda hoje tenho guardadas”. Semanas antes de se casarem, o casal esteve em Portugal a visitar o Gerês e o Porto.

Amanda e Emiliano vivem em Londres. “Mandinha” é empresária, dona de uma empresa infantil “Mis Suenos Kids” com uma loja em Londres e outra noutra região inglesa.

Na festa da vitória, Emiliano Martinez foi ainda notícia por ter confortado o francês Mbappé no final do jogo, em vez de começar a festejar com os seus colegas, e ainda por ter feito um gesto inusitado com o troféu da luva - de melhor guarda-redes - já na tribuna e como resposta aos assobios dos franceses.

