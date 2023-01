"Sou um de vós, é uma honra continuar aqui o meu trabalho como treinador", garantiu o selecionador na apresentação oficial.

"A partir de hoje sou polaco". Fernando Santos já é o selecionador da Polónia

O treinador português Fernando Santos assumiu a liderança da seleção polaca numa cerimónia oficial em Varsóvia esta terça-feira. "A partir de hoje sou polaco", disse Santos.

"Sou um de vós, é uma honra continuar aqui o meu trabalho como treinador", afirmou. Santos garantiu também que vai viver para a Polónia.

"A escolha foi difícil, mas escolhemos o melhor", disse o presidente da Associação Polaca de Futebol (PZPN), Cezary Kulesza, na apresentação de Santos. "O nosso primeiro objetivo é a qualificação para a Taça Europeia".

O novo treinador sucede a Czeslaw Michniewicz, que foi despedido no mês passado, depois de ter levado a Polónia até aos 16 avos no Campeonato do Mundo do Qatar, onde foi eliminada pela França (3-1).

Santos treinava a seleção das quinas desde 2014. Saiu em dezembro passado, após a derrota por 1-0 contra Marrocos, nos quartos-de-final do Mundial.

O seu ponto alto foi a vitória de Portugal no Campeonato Europeu de 2016, em França, e a Liga das Nações de 2019, em solo nacional.

À frente das 'quinas' está agora o espanhol Roberto Martínez, apresentado a 9 de janeiro deste ano.

