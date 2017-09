A noite de glória da seleção luxemburguesa

No domingo, o Luxemburgo cometeu a proeza de empatar a zero com a congénere gaulesa em jogo de apuramento para o Mundial 2018, resultado que deixou a França e a Europa do futebol em choque. E a surpresa podia ter sido maior, se perto do final o remate de Gerson tivesse entrado, em vez de embater no poste.



Por Álvaro Cruz



Passados mais de cem anos, os ’leões vermelhos’ voltaram a pontuar frente a uma das mais cotadas potências do futebol mundial, após o longínquo triunfo por 5-3 contra a França, a 8 de fevereiro de 1914, em jogo de qualificação para os Jogos Olímpicos.

Ao sair do estádio de Toulouse com um empate sem golos, a seleção luxemburguesa de futebol escreveu uma das mais belas páginas da sua história. Um momento comparado pelo presidente da Federação Luxemburguesa de Futebol, Paul Philipp, à vitória frente à Holanda em 1963 e à campanha nos anos oitenta, na qual o Grão-Ducado obteve dez pontos sob o comando do mesmo Philipp, na altura selecionador nacional.

E o êxito da formação luxemburguesa ganha ainda maior expressão se juntarmos à vitória por 1-0 frente à Bielorrússia, três dias antes, o facto de Luc Holtz ter sido obrigado a formar um ’onze’ de recurso face à ausência de vários dos seus principais titulares para defrontar os vice-campeões europeus, onde pontificam algumas das mais caras e cintilantes ’estrelas’ do futebol.

A imprensa desportiva mundial fez manchete com o resultado da seleção grã-ducal conseguido em casa dos ’bleus’ e o sentimento de orgulho nacional teve eco em todo o Grão-Ducado.

Num efusivo telegrama, o ministro dos Desportos, Romain Schneider, saudou a seleção com um “O dia de glória chegou – Bravo rapazes” (em alusão ao hino francês), ao qual se juntou o tweet de Xavier Bettel, líder do Executivo luxemburguês: “Amizade no topo. Dividimos os pontos. Orgulhoso da nossa seleção nacional”.

Daniel da Mota, um ’leão vermelho’ de raça

O lusodescendente Daniel da Mota foi um dos principais protagonistas desta inesquecível dupla jornada que rendeu quatro pontos à seleção grã-ducal.

Depois de se ter mostrado fundamental na vitória frente à Bielorrússia, ao apontar o golo que carimbou o primeiro triunfo do Luxemburgo na fase de apuramento para o Mundial 2018, o avançado do Racing Luxembourg voltou a mostrar contra a França que é um verdadeiro jogador de equipa.

“Foi o enorme querer, a grande solidariedade de toda a equipa e alguma sorte, também, que fizeram com que saíssemos de Toulouse com um resultado surpreendente frente à França”, sublinha Daniel da Mota. A ausência de vários titulares importantes nos dois jogos que fizeram falar da seleção luxemburguesa por todo o mundo foi para o lusodescendente “um mal que veio por bem”.

“É claro que a ausência de elementos como Chanot, Gerson, Mutsch, Mahmutovic, Bensi e Joachim frente à França enfraqueceu a equipa, mas o grupo lidou bem com a situação e mostrou que tem elementos de qualidade para defrontar mesmo os adversários mais cotados”.

Já com 80 jogos ao serviço dos ’leões vermelhos’, Daniel foi um dos veteranos que ajudou a integrar os mais jovens, aos quais vaticina um futuro promissor.

“Este misto entre jogadores jovens e mais velhos mostra que o Luxemburgo tem evoluído bastante nos últimos anos e prova, também, que o futuro da seleção está assegurado. Acredito que um dia acabaremos por chegar à fase final de uma grande competição”.

