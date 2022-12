Às perguntas pertinentes sobre as continuidades de Santos e Ronaldo: já chega, todo o ciclo tem um fim e tanto um como outro devem arrepiar caminho e procurar outras areias menos movediças.

A minha triste casinha

Rui Miguel Tovar Areia, basta um grão para sentir desconforto. Na história dos Mundiais, a selecção portuguesa carrega toda uma praia de areal extenso. Mesmo nas campanhas de sucesso, há histórias que fazem confusão.

Em 1966, por exemplo, a situação da mudança de local da meia-final. De repente, a FIFA, presidida por um inglês, afasta Liverpool e oferece Londres para o Inglaterra vs. Portugal. O exercício é simples: a Inglaterra joga em casa, Wembley é a casa do futebol. Portugal ouve a FIFA e aceita mudar-se de armas e bagagens. O aliciante de jogar para mais de cem mil pessoas é a desculpa dos jogadores, acolitados por uma franja de dirigentes federativos mais interessados no dinheiro oferecido pela FIFA para a mudança súbita.

Daí para cá, Portugal no Mundial é sinónimo de complicação elevada ao infinito. Ele é Saltillo em 1986, ele é alhos e bogalhos em 2002, ele é o salto mortal de Nani em 2010, ele é a expulsão de Pepe em 2014, ele é o penálti falhado de Ronaldo em 2018. E em 2022?

A confusão nasce antes do Mundial propriamente dito, com a auto-exclusão de Rafa Silva. Muito se fala, muito se inventa. Sai a convocatória e tudo nos trinques. Faltam extremos (além da ausência de Rafa, junta-se uma outra, a de Diogo Jota, por lesão), vamos jogar mais por dentro. É legítimo, tranquilo. Ainda por cima, aquele 4:0 vs. Nigéria no José Alvalade antes da viagem para o Catar transmite confiança, há alegria em campo. Sem Ronaldo. Com ele em campo, é outra loiça.

Para pior. A sua sombra é mais larga do que qualquer outra e trai princípios básicos do jogo. Por estatuto, Ronaldo é titular. Por história, idem idem. Por qualidade, aspas aspas? Nem por isso, o Ronaldo 2022-23 está irreconhecível, com três golos em 20 jogos. Três golos, insistimos, e dos quais de penálti. Os 39 anos pesam, claramente. Por oportunidade, isso sim, Ronaldo deveria ir para o banco e saltar como jóquer. Qual quê, a teimosia é mais forte e Ronaldo joga sempre, até a feijões vs. Coreia do Sul. Vale tudo. Infelizmente.

Como em 2002, na Coreia, onde Figo não está em condições de jogar, quanto mais de completar 90 minutos em todos os três jogos da fase de grupos. Vinte anos depois, repete-se a receita de insistir na utilização indevida do número 7. Se é por ter feito gazeta à pré-época, se é por estar amuado, se é por isto, se é por aquilo, nunca se saberá realmente.

A verdade, essa, é uma só: Ronaldo está longe da forma ideal. Dentro de campo, nota-se mais perdulário a rematar e menos fresco de pernas, ao ponto de ser antecipado por adversários com frequência. Ah, e é apanhado muitas vezes em fora-de-jogo (sete em 10 – os outros premiados são Pepe e Cancelo, curiosamente todos vs. Coreia do Sul). Fora do campo, a estratégia é erro atrás de erro desde a saída do Real Madrid. A última entrevista corre-lhe mal, em matéria de respostas e timing. Há muitas (demasiadas) queixas e nunca um mea culpa a respeito do que quer que seja.

No Mundial propriamente dito, Fernando Santos doseia Ronaldo à sua maneira. No primeiro jogo, substitui-o aos 88'. No segundo, aos 82'. No terceiro, aos 65'. Segue-se o desabafo do capitão na hora da entrega da braçadeira a Pepe. O "estás com uma pressa do caralho para me tirar, foda-se" é audível em qualquer parte do mundo. Até porque Ronaldo faz por se ouvir alto e bom som, depois de olhar para o ecrã gigante do estádio.

E aí entram os spin doctors da federação com um plano às três pancadas, sem pés nem cabeça. O plot inclui um jogador sul-coreano a obrigar Ronaldo a sair de campo mais cedo, daí a resposta mais assertiva. Ronaldo vai à zona mista e diz de sua justiça. Santos vai à conferência de imprensa e diz de sua justiça, a mesma de Ronaldo. A justificação mais se parece com aquela anedota (uma de muitas) de Bocage: uma senhora liberta gases durante um jantar e, na presença cada vez mais aflitiva do cheiro nauseabundo, vira-se para Bocage à procura de salvação; o poeta acusa o toque e defende-a sem imaginação ao dirigir-se aos restantes comensais com a frase "o pum desta senhora não foi ela que deu, fui eu". Assustador. E mal cheiroso. Tudo.

Passam-se uns dias e Santos desbronca-se, na véspera do primeiro jogo a eliminar, vs. Suíça. "Já vi as imagens e não gostei nada. Nada mesmo." É o divórcio de Ronaldo com Santos, a braçadeira e a titularidade. O novo avançado no onze é Gonçalo Ramos. E o rapaz marca um, dois, três golos. Hat-trick e ainda uma assistência no alegre 6:1 a caminho dos quartos. À nossa espera, Marrocos. Mais uma vez, Ronaldo no banco. E eis o primeiro zero de Portugal no Qatar. O golo de Marrocos cai do céu, En-Nesyri salta mais alto de cabeça do que as mãos de Diogo Costa. Daí para a frente, durante pouco mais de uma hora, Portugal insiste no futebol desnorteado de bola para a frente e acaba eliminado, sem honra nem glória.

A viagem de regresso a casa é um hino à fragilidade. Só 16 dos 26 convocados entram no avião, os outros 10 continuam pelo Qatar e um deles é o capitão Ronaldo. Mais uma acha para a inconcebível fogueira das vaidades. Às perguntas pertinentes sobre as continuidades de Santos e Ronaldo na selecção, respondo-as no mesmo tom: já chega, todo o ciclo tem um fim e tanto um como outro devem arrepiar caminho e procurar outras areias menos movediças.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

