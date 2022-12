A Igreja Valentes de Deus, na Amadora, tornou-se famosa à boleia de Kátia Aveiro – irmã de Cristiano Ronaldo -, que ali se converteu, convertendo-se para o mundo nas redes sociais.

A igreja que reza por CR7

Luís Pedro Cabral A Igreja Valentes de Deus, na Amadora, tornou-se famosa à boleia de Kátia Aveiro – irmã de Cristiano Ronaldo -, que ali se converteu, convertendo-se para o mundo nas redes sociais. Com a graça de Deus e a ajuda do clã Aveiro, o pastor Rogério Machado, brasileiro, tornou-se figura pública. Em alta ou em baixa, na vida ou no transfermarkt, ganhe ou perca, neste igreja reza-se sempre ao deus CR7.

Na Amadora, capital da multiculturalidade, há de tudo. Até igrejas à venda. A rua Elias Garcia atravessa a Amadora até às portas de Benfica. É como um imenso rio, com afluentes de todos os quadrantes do mundo lusófono e não só. Há muito tempo que já não é mero subúrbio de Lisboa. É uma cidade, com os seus subúrbios dentro. Há cidades bem maiores que Lisboa, com avenidas bem mais pequenas que esta rua da Amadora, que tem em redor e em extensão tudo e mais alguma coisa, incluindo o centro comercial Babilónia, códigos-postais que vão de 2700-309 a 2704-509, quatro freguesias, entre as quais a Venteira, à qual pertence o número 293 A, que começa no rés-do-chão e acaba na cave de um prédio de habitação. Há pouco mais de quatro anos, o número 293 A tinha nos seus vidros transparentes um autocolante a dizer “vende-se” e outro que dizia “aluga-se”, por baixo de um cartaz fluorescente, que anunciava: Igreja Assembleia de Deus Vida Plena.

Não se sabe exactamente que espécie de luz, que salmo na secção dos classificados conduziu Rogério Machado, pastor-presidente da Igreja Valentes de Deus, àquele preciso lugar. Mas sabe-se que preferiu alugá-lo, em vez de o comprar. Um estranho fenómeno imobiliário à beira da estrada. Uma igreja locatária a sair, outra a entrar. Dificilmente se iria imaginar que um dia estaria ali ajoelhada a irmã de CR7, com os braços erguidos para o céu do rés-do-chão.

Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, é uma das mais fervorosas crentes da Igreja Valentes de Deus. Foto: António Cotrim / Lusa

Mal se entra no templo da Valentes de Deus, há um pequeno balcão com uma vela decorativa. Ao lado direito, uma escadaria e uma rampa para deficientes, ambas cobertas por tapetes vermelhos quando há cerimónias especiais, que torna mais acolhedor o caminho para a cave da fé, que no início estava decorada em simplicidade quase franciscana, sem grandes ornamentos, pouco mais que umas cadeirinhas tipo camping, uma cruz a decorar uma parede nua, chão de azulejo aos quadrados pretos e brancos, como um tabuleiro de xadrez, de origem, e um púlpito esquelético, sem adornos litúrgicos. O templo dos Valentes de Deus sofreu notória remodelação e diversas obras de melhoramento, cortesia de Kátia Aveiro, uma das mais fervorosas e certamente mais abonadas das crentes que frequenta esta igreja, que ali operou uma espécie de “querido, mudei o templo”. Kátia, que muito antes da sua conversão a Valente usou o nome artístico de “Ronalda”, também demonstra a sua crença cantando na missa, quando encontra tempo para viajar para a Amadora, ajudando igualmente em missões de caridade, na renda do estabelecimento e nos seus generosos dízimos.

Com “Deus no Comando”, o pastor Rogério Machado ao leme e Kátia Aveiro na rectaguarda, a Valentes de Deus prospera. Esta nova igreja evangélica, como a própria se define, navega à bolina do mediatismo conquistado e da sua relação privilegiada com o clã Aveiro, que tem como pastor Cristiano Ronaldo, deus do futebol, com mais seguidores que todos os pastores evangélicos juntos.

O princípio é o verbo

A Igreja Valentes de Deus é muito recente em Portugal, mas rapidamente emergiu da sombra num só golpe de teatro mediático. Poucos tinham ouvido falar nesta igreja, até a irmã mais nova de Cristiano Ronaldo ter postado na sua página de Facebook que se havia convertido a Deus, após uma banhoca simbólica e purificadora na praia de Carcavelos, erguendo os braços aos céus, exultando a graça de ter descoberto o pastor Rogério Machado e, através dele, o caminho da fé. E o pastor encontrou nela o caminho da difusão. Sorri humildemente sempre que alguém lhe pergunta se é o guia espiritual da família Aveiro, nunca afirmando, nunca negando. Na sua conta de Facebook, Rogério Machado apressou-se a colocar, entre parêntesis, “figura pública”.

A igreja abriu alas pelas redes sociais e a “palavra” disseminou como um vírus evangelizador. Não é a primeira organização religiosa que faz isto. Um prosélito VIP faz sempre maravilhas por um rebanho, a começar pelo efeito multiplicador, mais ainda quando se converte no seu melhor dizimista. Como diria o pastor, “Deus é grande”. E, na pequena congregação da Amadora, a rotina dos “valentes” nunca mais foi a mesma, embora as cerimónias semanais, sempre com temáticas bíblicas em pano de fundo, se tornem algo rotineiras, como é apanágio de qualquer ritual, em qualquer congregação religiosa. A Valentes de Deus proclama-se uma igreja moderna. Não há constrangimentos, desde que não se extravazem os limites da decência evangélica. O pastor Rogério Machado é casado com a pastora Jucineia. Têm duas filhas. Nem o sexo é tabu nesta igreja, nem a tecnologia. No primeiro se encontra o milagre da criação, no segundo, o da disseminação.

Rogério Machado, pastor-presidente da Igreja Valentes de Deus, não perde ocasião para uma boa “selfie” com Kátia, com Dolores e até com o próprio Cristiano Ronaldo. Foto: D.R.

As cerimónias da Valentes de Deus são sempre anunciadas na Internet, onde esta igreja se expandiu, com cartazes de design épico, com títulos sugestivos, ao melhor estilo dos filmes Peplum: Terça-feira da Vitória; Sexta-feira dos Valentes – Vencendo as Trevas; Coração Valente; Oração da Vitória; Minha Família das Mãos de Deus; Poder do Espírito.

Em geral na quadra natalícia, Rogério Machado, sempre em trânsito, organiza uma grandiosa operação de marketing, que entitula “viagem gloriosa”, que o pastor faz pelo seu rebanho, comunicando com pompa e circunstância na pregação dominical no templo da Amadora – online para a rede social da igreja, que se espalha pela diáspora brasileira mundo fora -, uma peregrinação à Terra Santa. “Um acto profético para determinar todas as bençãos sobre a sua vida. Por todos os dizimistas da obra de Deus”.

A viagem a Israel está normalmente subordinada ao tema: Sete Mergulhos de Naamã, recriando o episódio bíblico em que o gentio e poderoso comandante dos exércitos do rei da Síria se cura da lepra, mergulhando sete vezes no rio Jordão, convertendo-se a Deus. Como Naamã, o pastor banha-se igualmente naquelas sagradas águas. Para a Terra Santa leva os pedidos dos seus dizimistas, para trazer de lá as suas preces satisfeitas. O dízimo, é o modesto preço a pagar por esta “trip” profética. Quando regressa, por alturas do Natal, no templo da Amadora faz-se a Santa Ceia do Coração Valente – Com Unção de Israel. Da Terra Prometida o pastor traz sagrados óleos para untar os seus acólitos.

Esta viagens, interrompidas pela bíblica pandemia dos tempos modernos, são um verdadeiro sucesso, que se traduz num acréscimo de crentes à Amadora. Mas nada comparado com uma certa ceia de Natal, em que ao pastor e à pastora Machado foi concedido o sortilégio de partilhar a mesa do clã Aveiro, conforme ficou provado numa foto no Facebook do pastor, que aparecia de pé junto a Cristiano Ronaldo. Esta imagem funcionou como uma bênção virtual. Valeu mais que mil viagens proféticas.

Na génese desta igreja está, como em qualquer outra, o propósito de prosperar. Não vale a pena gastar latim neste assunto, sendo certo que um casal de pastores profissionais, com duas filhas em idade escolar, não se sustenta de ar, nem uma igreja paga as contas com a fé, embora lhe sejam reconhecidos legalmente benefícios fiscais.

Rogério Machado não renega, muito pelo contrário, a sua ligação afectiva ao clã Aveiro. A senhora dona Dolores, devotíssima, já visitou o templo da Amadora, na companhia de Kátia. O pastor não perde ocasião para uma boa “selfie” com Kátia, com Dolores e até com o próprio Cristiano Ronaldo, que também já privou com o pastor no camarote da família, no Alvalade XXI, templo do SCP. Rogério Machado envergou uma camisola do Sporting, mas também já não é a primeira vez que aparece com a camisola das “quinas”, bem mais abrangente. O pastor não se importa de falar da sua relação espiritual com Kátia Aveiro. Segundo diz, não é apenas o seu pastor, nem apenas o seu guia, mas um “mano” do coração.

Sobre Cristiano Ronaldo, poucas palavras, como se fossem necessárias quando há fotos. Diz apenas que já deixou com o craque uma bíblia. CR7 já retribuiu a gentileza com um “regalo” em vídeo, um pequeno clip de 30 segundos, em que manda cumprimentos ao pastor e um “grande beijinho” para os fiéis desta igreja, já que a grande maioria é do género feminino. Em si, uma grandiosa operação de “marketing” evangélico. Este pastor e esta igreja devotam-se primeiro a Deus e logo a seguir ao craque, esteja em alta ou em dias piores, como tem acontecido ultimamente. Ganhe ou perca, rezam por ele. Se por alguma razão, Portugal se encontrar com o Brasil no Qatar, para onde se dirigirão as preces? O pastor rezará por todos, deixando “Deus no comando”. Talvez o engenheiro Fernando Santos – pastor de uma constelação -, não aprecie lá muito esta chicotada psicológica.

Deus no comando

Esta igreja, surfando a onda mediática que a conversão de Kátia gerou, tornou-se bastante maior do que parece no recato da Amadora. E o primeiro sinal de consciência do seu crescimento reflectiu-se na criação de uma estrutura de comunicação. Milagrosa coincidência: Ludgero Sousa, o responsável por essa estrutura, é nem mais nem menos que o agente artístico de Kátia, assim como de assessoria de comunicação de Dolores Aveiro.

O pastor Rogério Machado tem 43 anos, é brasileiro, natural do Paraná. Juntamente com a sua esposa, a pastora Jucineia, que é bahiana e natural de Eunápolis. Antes de imigrar para Portugal, o pastor e a sua mulher viviam em Milão, Itália. Nessa altura, segundo diz, nem sequer acreditava muito em Deus. “Era céptico. Tinha experimentado muitas religiões, mas tinha um grande vazio dentro de mim”. O mesmo não acontecia com Jucineia, que estava grávida de Leonora, a segunda filha do casal. Seria a Leonora o seu “limite de fé”. Durante a gravidez, conta Rogério Machado, “os médicos” detectaram no bebé uma insuficiência cardíaca severa. “Aconselharam-nos a interromper a gravidez, por se temer que isto causasse a morte da mãe”. Foi nesse momento, com a tragédia à ilharga, que o pastor diz ter-se encontrado, encontrando Deus, encontrando a sua vocação bíblica e conforto em João, capítulo 15, versículo 7: “Se você permanecer em Mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes...”

Em Itália, o pastor já era pastor da Chiesa Mondiale del Potere di Dio. Para traduzir: Igreja Mundial do Poder de Deus, igreja evangélica neopentecostal, fundada no Brasil pelo autedominado apóstolo Valdemiro Santiago, um dos mais famosos dissidentes da IURD, em tempos um dos braços-direitor de Edir Macedo. A Igreja Mundial do Poder de Deus seguiu trajecto idêntico à IURD, conquistando crentes, poder, dinheiro, um canal próprio de televisão. Já nessa altura, o fundador dos Valentes de Deus era o pastor principal da Igreja Mundial do Poder de Deus junto da comunidade brasileira de Milão.

Em Lisboa, o pastor Rogério Machado manteve-se fiel à Igreja Mundial do Poder de Deus, exercendo o seu ministério no grande templo da Estefânia. Até que um dia, passeando pelo caudal da rua Elias Garcia, ele viu um templo à venda. E foi assim, graças a Deus e a Kátia Aveiro, que o pastor ficou no comando.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)



