O francês que é um dos melhores jogadores deste Mundial, herdou do avô português, antigo futebolista do Paços de Ferreira, o talento nato que pode ajudar a França a vencer a final no domingo.

A herança portuguesa de Griezmann, o maestro da seleção francesa

Antoine Griezmann é um dos grandes protagonistas deste Mundial, estando no lote de jogadores que mais assistências para golo já fizeram durante a prova que decorre no Qatar, e tem sido elogiado pelo excelente desempenho em campo, jogo após jogo.

Foi eleito o homem do jogo na partida contra Marrocos, jogo onde também foi homenageado por se tornar o francês com mais passes para golo da história da sua seleção. A imprensa internacional tem-lhe feito rasgados elogios não só pelo alento, versatilidade e inteligência tática, mas também por ser o maestro da equipa, uma espécie de treinador em campo, o “cérebro” da seleção francesa.



Já em 2018, “Grizou” foi fundamental para a conquista de França no Mundial da Rússia, tendo também sido um dos melhores da sua seleção - acabando eleito como o terceiro melhor jogador desse torneio. Agora, a França quer repetir a proeza e, mais uma vez, Griezmann tem desempenhado um papel fulcral para a concretização do sonho do país ser bicampeão mundial, o que poderá acontecer domingo, no jogo contra a Argentina, na final do Qatar 2022.

Para o talento nato deste francês, nascido em Macôn, filho da lusodescendente Isabelle Lopes, muito contribuiu o ADN futebolístico que herdou do seu avô, o futebolista Amaro Lopes, estrela da equipa pioneira de Paços de Ferreira, na década de 50, que ainda tem lugar de destaque na história do clube do norte.

A “garra pacense” de Amaro da Cavada, como era apelidado, é reconhecida pelos familiares portugueses de Griezmann. “No estilo em campo é muito parecido com o meu pai, Amaro da Cavada”, declarou o tio José Lopes, ao Mais Futebol, em 2015.

Esta herança é algo de que muito se orgulha Antoine Griezmann, de 31 anos, o versátil futebolista que em anteriores Mundiais jogou como avançado, mas neste se posiciona ligeiramente mais recuado, ocupando uma posição no meio-campo.

Homenagem ao avô

Antoine mal conheceu o avô, mas cresceu a ouvir as histórias da avó Carolina sobre o marido, que o impressionaram e nele fizeram crescer uma imensa admiração pelo seu antepassado. Em 2014, antes de França defrontar Portugal, Griezmann assumiu ao L'Équipe a sua ligação a Portugal e ao avô Amaro da Cavada: “Vai ser especial, ainda mais porque o meu avô Amaro Lopes foi jogador do Paços de Ferreira e vou estar a pensar nele quando entrar em campo”.

Amaro foi o nome que o gaulês de sangue luso deu ao seu segundo filho, o único rapaz, entre duas meninas, nascido em 2019, numa clara homenagem ao avô, que acabaria por emigrar para Macôn, a 70 quilómetros de Lyon, onde a família se encontra há três gerações. Esta é uma terra luso-francesa, com muitos emigrantes portugueses, onde nasceu Antoine Griezmane e onde continuam a residir os os seus pais, Isabelle e Alain Griezmann, e o seu irmão, Theo, que durante anos foi jogador da equipa do Sporting Club de Macôn, que pertence à Associação Macôn Portugais, fundada e ainda hoje composta por portugueses.

Foi também neste clube que Alain Griezmann foi treinador há cerca mais de 20 anos. O presidente da Associação Macôn Portugais, Belmiro Palavaz, lembra-se perfeitamente de Alain e do seu filho Antoine. “O Alain Griezmann foi meu treinador aqui no clube, teria eu cerca de 20 e poucos anos, e trazia sempre o pequeno Antoine com ele.

Na altura, Antoine teria uns quatro ou cinco anos e já tinha a paixão do futebol, andava sempre com a bola nos pés. Percebia-se que tinha um talento especial, que se confirmou quando, com seis ou sete anos, começou a jogar num clube de Macôn, com um nível superior ao nosso”, recorda ao Contacto Belmiro Palavaz.

“Em campo, o miúdo sobressaía e era superior aos da sua idade”, recorda o português de 50 anos, que ainda hoje continua a falar com os pais de Griezmann, e com o próprio jogador quando este visita os progenitores em Macôn e se cruzam na rua.

Também Amaro da Cavada é figura querida na Associação Macôn Portugais, que anualmente realiza um torneio com o seu nome. “Até há cerca de três anos, o Antoine costumava vir cá, por essa altura, mas, desde então, não tem vindo. Contudo, quando vem visitar os pais e se cruza connosco, ou com os antigos amigos e conhecidos continua a ser o mesmo rapaz, e a falar com toda a gente, e isso eu admiro muito nele. Por ter chegado onde chegou, ser um dos melhores da sua geração, reconhecido mundialmente e continuar a ser um homem simples, em Macôn”.

Belmiro Palavaz, presidente da Associação Macôn Portugais lembra-se de Griezmann, com quatro anos, que andava sempre com uma boa nos pés. D.R.

Por isso, Belmiro Palavaz e os portugueses da cidade luso-francesa vão estar a torcer pelo seu Griezmann, no domingo, quando a França defrontar a Argentina na luta pela taça do mundo.

“O meu desejo é que o Antoine continue a jogar como tem jogado neste Campeonato do Mundo, onde para mim tem sido um dos melhores jogadores, para ajudar França a ser campeã, e que marque um golo, o que ainda não fez”, deseja este português.

Antoine, que em criança costumava passar férias na terra dos avós portugueses, chegou em certa altura da carreira a pensar em integrar a seleção lusitana. Foi em 2012, durante o período em que fazia parte da seleção sub-20 francesa, quando, devido a uma ida não autorizada a uma discoteca, ele e quatro companheiros foram suspensos.

Nessa altura, Griezmann, que jogava na Real Sociedad, - tem feito toda a carreira em Espanha, estando atualmente no Atlético de Madrid -, pensou em pedir a nacionalidade portuguesa e integrar a seleção das quinas, como contou o seu tio José Lopes na reportagem do Mais Futebol. De acordo com este parente, Portugal chegou a convidá-lo e existiram conversações com a mãe do jogador, mas Griezmann acabaria por voltar a integrar a seleção gaulesa e lá tem continuado.

No domingo, disputa-se a final deste Mundial, e em campo estarão França e Argentina, ambas a lutarem para se tornarem campeãs do Mundo pela terceira vez na história. Prevê-se um jogo de muitos nervos e no qual a herança portuguesa de Antoine Griezmann poderá ajudar a ditar o resultado.

