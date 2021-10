Os portugueses, campeões mundiais de futsal celebraram em privado com champagne e muita emoção no autocarro e no hotel. Ricardinho não parou de beijar a taça.

Campeões mundiais

Futsal. A festa dos campeões no hotel e a viagem da Taça até Portugal. Veja os vídeos

Paula SANTOS FERREIRA Os portugueses, campeões mundiais de futsal celebraram em privado com champagne e muita emoção no autocarro e no hotel. Ricardinho não parou de beijar a taça.

A Seleção das Quinas ainda está em festa com a vitória de ontem à noite na Lituânia contra a Argentina que consagrou o Portugal Campeão Mundial de Futsal, um feito histórico. Foi recebido com aplausos à chegada ao aeroporto de Lisboa, seguiram até à cidade do Futebol, em Oeiras onde depositaram a Taça ao lado das outras das seleções campeãs portuguesas e vão ser condecorados pelo Presidente da República.

A celebração começou ainda nos relvados, onde Bebé a chorar adicionado um beijo para a mãe e agradeceu a Portugal, e Ricardinho, eleito o melhor jogador também não conteve as lágrimas. Os festejos continuaram no autocarro a caminho do hotel em Kuanas, e depois numa das salas, onde toda a equipa festejou em privado.

Campeões mundiais de futsal. Gritou-se o orgulho português em Esch-sur-Alzette Portugal sagrou-se este domingo campeão mundial de futsal. Em Esch-sur-Alzette, cidade com uma grande comunidade portuguesa, a noite começou tímida, mas terminou com gritos de vitória.

Bruno Coelho, quis partilhar o momento e publicar um vídeo de 11 minutos na sua conta oficial do Instagram. " É incrível. Não há para palavras descrevem, parecemos tão pequeninos e conquistámos isto tudo", declarava o jogador para a câmara do seu telemóvel, agradecendo a todos os portugueses. Em cima da mesa, uma Taça dos Campeões e uma garrafa de champanhe Veuve Clicquot e outras tantas de Coca-Cola.

Ricardinho, considerado o melhor jogador do mundo da modalidade, também partilhou a felicidade com os adeptos nas redes sociais.

A caminho de casa :flag-pt: pic.twitter.com/OIRivjt31E — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) October 4, 2021

Já em Lisboa, a seleção seguida para a cidade do Futebol e esta tarde será necessária pelo Presidente da República.







