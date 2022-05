Do Estádio do Dragão às ruas do Porto a festa dos azuis e brancos prolongou-se noite fora, junto dos adeptos, que festejaram com a equipa liderada por Sérgio Conceição a conquista do 30º. título de campeão na história do clube.

I Liga

A Festa dos Campeões. FC Porto recebe a taça em ambiente de euforia

O FC Porto recebeu, este sábado, o troféu relativo à conquista do 30.º título de campeão da I Liga portuguesa de futebol em ambiente de euforia, com milhares de pessoas a saudarem equipa no Estádio do Dragão.

Os adeptos portistas não arredaram pé do recinto após o jogo da tarde, na vitória (2-0) sobre o Estoril Praia, da 34.º e última jornada, esperando quase uma hora para que a cerimónia de entrega do troféu fosse feita no centro do relvado.

FC Porto celebra título com vitória frente ao Estoril Praia e recorde de pontos Com o triunfo selado com os golos de Joãozinho, na própria baliza, aos 48 minutos, e Fernando Andrade, aos 88, a formação comandada por Sérgio Conceição somou 91 pontos, estabelecendo o novo máximo de pontos na I Liga.

Todos os jogadores do plantel que somaram minutos nesta conquista, incluindo os guarda-redes Cláudio Ramos e Francisco Meixedo, o defesa Rúben Semedo e o avançado Fernando Andrade, que no jogo deste sábado tiveram oportunidade de se estrearem neste campeonato, foram chamados, individualmente, a uma estrutura montada no tapete verde.

Elementos como Pepe, Zaidu, Taremi ou Otávio foram dos mais saudados pelos adeptos que preencheram as bancadas do recinto ‘azul e branco’, para o jogo da consagração, uma semana depois de terem assegurado o título na casa do Benfica, com a vitória por 1-0, selada por um golo do defesa nigeriano.

Depois de passarem por uma pequena comitiva liderada pelo presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, e na qual se incluía o líder do clube, Pinto da Costa, jogadores e respetiva equipa técnica receberam as medalhas alusivas à conquista do campeonato, reunindo-se, depois, no palanque da consagração.

Curiosamente, na sua passagem pelo local, foi o treinador Sérgio Conceição que colocou ao peito de Pinto da Costa uma das medalhas de campeão, num gesto que deixou o dirigente visivelmente emocionado.

No clube dos 30 Se o FC Porto ganha este sábado, vs Estoril no Dragão, bate o recorde de pontos numa edição da 1.ª divisão com 18 equipas.

Depois desse momento, Pedro Proença encaminhou a taça de campeão da I Liga para juntos dos jogadores, com o capitão dos dragões Pepe e o técnico Sérgio Conceição a serem o os primeiros a erguê-la, para gáudio dos adeptos.

No final da cerimónia, toda equipa deu uma volta pelo relvado do Estádio do Dragão, ‘partilhando’ a conquista com os seus adeptos.

