A Associação Luxemburguesa de Futebol anunciou o fim da época 2019-2020 para todos os escalões de futebol e futsal, à excepção da Liga BGL.

À excepção da BGL, ninguém volta aos campos esta época

A Associação Luxemburguesa de Futebol anunciou o fim da época 2019-2020 para todos os escalões de futebol e futsal, à excepção da Liga BGL.

A Associação Luxemburguesa de Futebol anunciou o fim da época 2019-2020 para todos os escalões de futebol e futsal, devido às medidas restritivas que têm impedido a realização dos jogos e dos treinos por causa da pandemia.

Para já, a medida deixa de fora a Liga BGL "temporariamente".

"Com base nos últimos anúncios do nosso governo que prorrogam as medidas de contenção sanitária, é infelizmente impossível retomar as actividades num período de tempo previsível e curto", escreve a federação numa nota enviada às redações.

Congeladas desde 12 de março, as restantes classificações estão suspensas. No entender da Associação Luxemburguesa de Futebol, a época que se segue será de "transição". A federação conta que a "a solidariedade nos permita ver o futuro com a serenidade necessária".









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.