A enfermeira de Maradona

Rui Miguel Tovar De Ingrid Maria em 1994 para Sue Carpenter em 1996, uma dança de identidades promovida pelo brasileiro João Havelange.

Mil-noventos-e-noventa-e-quatro. É o ano em que a Argentina joga à bola como nunca, com o regressado Maradona mais Redondo, Simeone, Caniggia, Batistuta, Balbo e outros que tais. O sonho do tri está bem vivo. Na estreia, 4:0 à Grécia. Há um golo icónico, o 3:0. A sequência de toques é memorável, os gregos nem a vêem. De repente, Diego atira a bola ao ângulo superior da baliza. ‘Gardel está vivo, Gardel está vivo’ grita um locutor televisivo argentino.



Os festejos de olhos esbugalhados e boca aberta em direcção a uma das câmaras na linha lateral também fazem parte do nosso imaginário. Umberto Eco é cruel: ‘Parece que está a dizer-nos ‘vejam, todos os paranóicos perseguem-me’’. Sai perto do fim, para os aplausos de todo o mundo, substituído por Ortega. Aos jornalistas fala pelos cotovelos. ‘Estou aqui para dizer aos argentinos que não há túneis sem saída.’ A caminho do autocarro, dá um valente abraço a Schuster, seu companheiro no Barcelona. ‘Só Diego para voltar a ser quem era. Um jogador alemão não conseguiria fazer isto, o de bater no fundo do poço e, depois, encontrar o caminho da liberdade’.

No segundo jogo, 2:1 à Nigéria. É o dia 25 Junho, em Boston. Bis de Caniggia, jogatana de Diego. O árbitro sueco Karlsson apita para o final e uma senhora loira de bata branca vai buscar Maradona pela mão, ainda no meio-campo. Os dois saem alegremente de campo, directamente para a sala de controlo anti-doping. Horas mais tarde, a Argentina chora o adeus (triste) do seu Deus, novamente apanhado nas teias do doping. Agora com efedrina. Diego justifica o resultado positivo no controlo com o facto de consumir a bebida energética Rip Fuel, cuja versão norte-americana, ao contrário da argentina, contém o tal químico proibido. A FIFA expulsa Diego do Mundial com efeitos imediatos e a Argentina perde os dois jogos seguintes, um com a Bulgária, ainda na fase de grupos, e outro com a Roménia, para os 1/8 final. O efeito Diego é tramado. E a dobrar.

Pergunta de algibeira, quem é a enfermeira, também conhecida pelos argentinos como a viúva branca? Sim, quem? Durante dois anos, o nome passado pela FIFA ao resto do mundo é Ingrid Maria. Para despistar, tão-só para despistar. Porque os argentinos reagem mal à exclusão de Maradona e, por supuesto, à tal enfermeira. Milhares de teorias de conspiração voam, claro. Como é que é uma enfermeira vai buscar um jogador? Porque é que lhe dá a mão? Porquê, porquê, porquê? Calma lá. Se virmos os finais de todos os jogos do Mundial-94, é costume as enfermeiras irem buscar os jogadores escolhidos aleatoriamente por sorteio para o controlo anti-doping. Depois, quem dá a mão é Maradona. Aliás, quando está para entrar no túnel de acesso aos balneários, manda um beijo à sua mulher Claudia e pisca-lhe o olho, como quem diz ‘olha quem tenho aquí ao lado, hein?’. Outro detalhe: Ingrid Maria não é enfermeira, simplesmente é uma rapariga do marketing, que trabalha em eventos desportivos, eleita pela FIFA como auxiliar do controlo anti-doping.

Adiante. Vamos mesmo à história. Maradona é escolhido para o controlo anti-doping, juntamente com Sergio Vázquez, número 2 da Argentina. A notícia é dada ao médico adjunto da selecção argentina meia-hora antes do final do jogo com a Nigéria, no Foxboro, em Boston. Produz-se então um diálogo casual entre o tal médico, Roberto Peidro, de seu nome (assim mesmo, P-e-i-d-r-o), e a tal enfermeira, perto do banco de suplentes.

Estive casada com um argentino

Ah sim, de onde?

Congresso. Nunca fui lá, mas sempre quis visitar.

Congresso? Eu sou de Congresso!

Não posso. O que significa Congresso?

Peidro explica-lhe então que Congresso é o nome do bairro onde está o palácio legislativo. A conversa flui, com naturalidade. Quando acaba o jogo, Peidro diz-lhe ‘anda comigo, vamos buscar o Maradona, assim sais em todos os jornais’. Meu dito, meu feito. Maradona espanta-se com a senhora de branco e pregunta ao chileno Harold Mayne Nicholls, um jovem dirigente da FIFA e futuro presidente da federação chilena.

‘E esta mina?’

‘Diego, saíste no controlo anti-doping, ela vai escoltar-te até à sala’

‘Perfecto’

Na sala do controlo, Sergio Vázquez despacha-se em três tempos. Pudera, é suplente durante os 90 minutos e acumula cerca zero de desidratação. Com Maradona, tudo é diferente. O 10 anda às voltas e diverte-se com a malta, sobretudo com o nigeriano Ekoku, outro dos sorteados. ‘Uy, al perro este también le tocó el doping’. Ekoku ri-se sem compreender uma só palavra e pede-lhe uma fotografia. Maradona olha-o com enfado e diz-lhe ‘hijo de puta, mirá lo que me hiciste. Vos sos un perro, sos un guau guau.’ Diversão, pura diversão.

Três dias depois, a tristeza apodera-se de todo um país. O controlo dá positivo, Diego é excluído. A enfermeira de branco passa a viúva branca, vilã da história. João Havelange, então presidente da FIFA, antecipa o cenário de crise e renomeia a enfermeira como Ingrid Maria, 33 anos. Só dois anos depois, durante os Jogos Olímpicos Atlanta-96, a viúva diz o seu nome verdadeiro em amena cavaqueira com jornalistas argentinos. ‘Sue Carpenter, chamo-me Sue Carpenter e fui eu quem levei Maradona’. Desfaz-se o mito, acabam-se as dúvidas. A vilã é, afinal. inocente. Diego, esse, é culpado. E apanha 15 meses de suspensão. ‘Cortaram-me as pernas’, diz, nitidamente ko.

