Veja a forma animada como o judoca Jorge Fonseca festejou a medalha de ouro. O momento já é viral.

Desporto 1

A dança da vitória do campeão mundial português de judo

Veja a forma animada como o judoca Jorge Fonseca festejou a medalha de ouro. O momento já é viral.

O comentador do derradeiro combate do mundial em que o judoca português, Jorge Fonseca, venceu e se sagrou ontem campeão do mundo tinha razão quando o viu a dançar ainda no tatami.

Num impulso de alegria, o judoca do Sporting aproveitou a música do pavilhão onde decorriam as competições deste Mundial de Tóquio e começou a dançar, feliz e animado.

Jorge Fonseca, do Sporting, "é campeão do mundo e tem direito” a festejar como quer", dizia o comentador : “E está a fazê-lo muito bem”, com uma “pequena e animada dança”.

E perspetivou: “Isto vai tornar-se viral e vai estar em todo o lado”.

E é verdade. A dança da celebração do judoca que garantiu a primeira medalha de ouro para Portugal está a correr mundo.

O judoca do Sporting, de 26 anos, venceu o russo Niyaz Ilyasov na categoria -100 kg, nos campeonatos do mundo que decorreram em Tóquio.