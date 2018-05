Jogadores cantaram em coro o mesmo pedido. Na Praça Cibeles, o português despediu-se com um "até para o ano".

83 mil adeptos pedem a Ronaldo que fique

Jogadores cantaram em coro o mesmo pedido. Na Praça Cibeles, o português despediu-se com um "até para o ano".

Depois de desabafar, na sequência da conquista da sua quinta Liga dos Campeões, que "foi muito bonito estar no Real Madrid" e que haveria novidades em breve, Cristiano Ronaldo recebeu enormes ovações durante a festa por toda a cidade e no Estádio Santiago Bernabéu. Neste caso, 83 mil adeptos pediram em coro que ficasse e os companheiros de equipa contaram, em coro, "Cristiano queda-te!" Pelo meio, o próprio Ronaldo deixou escapar, na Paraça Cibeles, um "até para o ano!", dirigindo-se aos adeptos.

"Muito obrigado, isto é muito importante para mim e sinto-me muito feliz com a vossa paixão que sempre me demonstram", disse o internacional português, pegando no microfone em plena festa no relvado do Santiago Bernabéu para responder aos adeptos em sinal de alegria.

"Estes jogadores que aqui estão motivam-me todos os dias, tal como o corpo técnico, para ser cada vez melhor e dar o meu melhor, ser o melhor profissional possível. E sou assim, aquilo de que mais gosto é ganhar e é impossível, com estes jogadores, não ganhar Champions! E a todos vocês, muito obrigado! Um, dois, três: Hala, Madrid!", gritou com entusiasmo.

