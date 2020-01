"Uma palavra de agradecimento para os adeptos e espero que fiquem com boas recordações minhas. Eu vou guardá-los para sempre no coração", garantiu o médio internacional português que segue as pisadas de Cristiano Ronaldo.

55 milhões de euros. Bruno Fernandes troca Sporting pelo Manchester United

O médio internacional português Bruno Fernandes vai deixar o Sporting, dois anos e meio depois, e assinar pelos ingleses do Manchester United, comunicou o clube ‘leonino’ à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Sporting transfere o jogador por "55 milhões de euros fixos, acrescido de um valor máximo variável de 25 milhões de euros", ficando ainda com "direito a receber o montante correspondente a 10% da mais-valia de futuras transferências".

Dos 25 milhões variáveis, o Sporting esclarece que cinco são "em função de objectivos relacionados com a participação do jogador em jogos", outros cinco "em função de objectivos relacionados com a participação do Manchester United na Liga dos Campeões" e um montante variável até 15 "em função de objetivos relacionados com prémios individuais do jogador".

O SAD 'leonina' informa ainda que "os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a 5,5 milhões de euros e que o valor do Mecanismo de Solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD e pelo Manchester United, em partes iguais".

"Marcado para sempre"

O médio internacional português diz que o clube vai ficar para sempre marcado na sua carreira, deixando várias palavras de agradecimento aos ‘leões’.

"Vai ficar marcado para sempre. Passei por coisas boas e coisas negativas, mas vou guardar as coisas positivas", disse o jogador em entrevista ao canal do clube.

Bruno Fernandes lembrou que foi bem recebido no Sporting e que nunca lhe faltou nada, manifestando o desejo que os adeptos tenham boas recordações suas.

"Uma palavra de agradecimento para os adeptos e espero que fiquem com boas recordações minhas. Eu vou guardá-los para sempre no coração", afirmou, visivelmente emocionado.

Numa outra mensagem divulgada pelo clube nas redes sociais, Bruno Fernandes garantiu que vai continuar a acompanhar o clube.

"Olá sportinguistas. Queria vos deixar uma mensagem de até já, porque nunca deixarei de vos acompanhar e de vos seguir", refere o futebolista.

Bruno Fernandes deixou ainda a promessa de fazer uma mensagem de despedida do Sporting, na qual vai revelar o que lhe "vai no coração".

"Foi um prazer estar aqui convosco, representar as cores do Sporting e poder vestir de leão ao peito", frisou.

Aos 25 anos, Bruno que tinha renovado contrato com os ‘leões’ em 26 de novembro de 2019, chegou a Alvalade em 2017/18 e, ao serviço dos ‘leões’, disputou um total de 137 jogos, marcou 63 golos e conquistou uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga.



O jogador 19 vezes internacional ‘AA’ luso (dois golos) tinha chegado ao Sporting depois de cinco temporadas em Itália, ao serviço de Novara (2012/13), Udinese (2013/14 a 2015/16) e Sampdoria

