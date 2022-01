O ciclo mais grandioso de sempre do Porto acumula uma Taça UEFA, uma Liga dos Campeões e mais quatro títulos nacionais em 852 dias.

Desporto 4 min.

Histórais da Bola

20 anos do FCP de Mourinho. Tudo começa com um autogolo

Rui Miguel Tovar O ciclo mais grandioso de sempre do Porto acumula uma Taça UEFA, uma Liga dos Campeões e mais quatro títulos nacionais em 852 dias.

Enorme, a ultrapassagem. Nesse domingo 20 Janeiro 2002, a U. Leiria empata 1:1 nos Açores e dá um salto para o quarto lugar da 1.ª divisão, com um ponto de avanço sobre o FC Porto, derrotado no Bessa pelo arqui-rival Boavista por 2:0, golos de Petit e Martelinho. A vida de Octávio Machado, já de si complicada com muitos flops técnicos e tácticos, como o caso da braçadeira de Jorge Costa, dá uma volta de 180 graus. Sem surpresa, é encostado. Quem o substitui?

Enorme, a expectativa. Já é terça-feira, 22 Janeiro 2002. Na Mealhada, há um jantar entre Pinto da Costa e José Mourinho. As televisões filmam tudo e apanham a dupla à saída do restaurante. É ponto assente, Mourinho vai assinar pelo Porto. Na primeira conferência de imprensa nas Antas, o novo treinador avança com a conquista do título de campeão nacional na época seguinte, em 2002-03 – atenção, muita atenção, o Porto nada ganha desde o penta em 1999.

O ponto de partida é o sábado 26 Janeiro 2002, nas Antas. É dia de Porto vs Marítimo para a 1.ª divisão. O primeiro onze de Mourinho reúne Baía na baliza, Secretário, Jorge Andrade, Ricardo Costa e Soderström à defesa, Pavlin e Paredes no meio, Alenitchev a 10, Capucho e Clayton nas alas, Postiga a 9. Ainda entram, por ordem cronológica, Costinha, Pena e Rubens Júnior. O primeiro golo da tarde é na própria baliza. Briguel, de seu nome. Aos 38’, penálti para o Porto e Pavlin acerta no poste. Ainda antes do intervalo, Postiga faz o 2:0. Na segunda parte, o maritimista Alan fixa o resultado em 2:1. Acreditem, inicia-se aqui um ciclo glorioso, o mais dourado de sempre com o Porto com a conquista de seis títulos em tão-só duas épocas e meia, qualquer coisa como 852 dias.

Na semana seguinte, 0:1 na Póvoa com golo de penálti de Deco. Na outra, 3:2 ao Benfica nas Antas, obra de Simão, Deco, Alenitchev, Capucho e Mantorras. Na ressaca da enxurrada de cinco golos, Mourinho é expulso pela primeira vez na carreira. O homem do apito chama-se João Ferreira, de Setúbal. O caminho do sucesso tem muitos espinhos, sobretudo nos meses de Fevereiro e Março em que o Porto descarrila uma e outra vez.

Primeiro é o Beira-Mar a silenciar as Antas com 3:2 num jogo em que os portistas Jorge Andrade e Deco vêem o cartão vermelho de Carlos Xistra. Depois com uma série de quatro jogos sem vitórias, vs Belenenses (0:3 no Restelo), Alverca (1:1 nas Antas), Sparta (0:2 em Praga) e U. Leiria (0:0 em Leiria). O murro na mesa de Mourinho surte o seu efeito, e, já agora, a contratação de McCarthy também. Benni marca 12 golos nos últimos 11 jogos e ajuda o Porto a chegar ao terceiro lugar (o último de acesso à Europa), à frente do Benfica. Os dias de glória aproximam-se.

A época seguinte é planeada por Mourinho de fio a pavio, com contratações de jogadores-chave dos outros clubes, como Paulo Ferreira (Vitória FC), Pedro Emanuel (Boavista), Nuno Valente + Derlei (U. Leiria), Maniche (Benfica). O FC Porto ganha corpo e faz o triplete entre 1.ª divisão, Taça UEFA e Taça de Portugal. Nem deixa as migalhas, é incrível. O campeonato é conquistado sem apelo nem agravo com 11 pontos de avanço sobre o Benfica, derrotado tanto nas Antas (2:1) como na Luz (0:1). Em ambos os clássicos, Deco resolve. Já nas Taças, o denominador comum é Derlei. O avançado brasileiro, um poço de força, decide as finais vs Celtic (3:2 após prolongamento) e U. Leiria (1:0).

Contas feitas: pela primeira vez na história, um treinador português junta um título europeu com o de campeão nacional. Como se isso fosse pouco, Mourinho ainda convence os avançados a serem os primeiros a defender ou fazer dos artistas Derlei e Deco também recuperadores de bola.

Na época seguinte, outro golpe de autoridade. Ou melhor, a época 2003-04 é ainda mais inesquecível. Por ordem, o Porto vence Supertaça portuguesa (U.Leiria), 1.ª divisão (sem perder um único ponto em casa) e a Liga dos Campeões (apenas uma derrota em 13 jogos).

Face às saídas de Capucho (Rangers) e Hélder Postiga (Tottenham), José Mourinho trocou o 433 pelo 442, constrói uma dupla de ataque mortífera (Derlei e McCarthy), resguardada por um misto de criatividade (Deco) e força-rigor (Pedro Mendes, Maniche e Costinha).

Sem hipotecar a fantasia, a equipa consolida ainda mais a eficácia. Que o digam Manchester United, Lyon, Deportivo e Monaco (3:0 na final em Gelsenkirchen), os quatro adversários de peso na fase final da Liga dos Campeões. Só um verdadeiro campeão consegue Taça UEFA e Liga dos Campeões em dois anos seguidos.

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

No plano nacional, a vitória na 1.ª divisão salda-se por oito pontos de avanço sobre o Benfica e ainda o título de melhor marcador para McCarthy, com 20 golos, mais um que Adriano (Nacional). O último deles é um fantástico pontapé de bicicleta, vs Paços, na última jornada (3:1).

Sai de cena para Inglaterra, onde iria ganhar a Premier League à primeira tentativa, e logo pelo Chelsea, a ver navios desde 1955 (ya, meio século). E depois faz o bis, em 2006.

Enorme, José Mourinho.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.