15ª etapa: Nielsen vence no Tour

Ciclista da Astana foi mais forte do que Izaguirre e Mollema na discussão pela vitória ao sprint. Pelotão chegou mais de 13 minutos depois com o camisola amarela, mantendo-se as diferenças entre o trio da frente.

O ciclista dinamarquês Magnus Cort Nielsen (Astana) impôs-se ao sprint na 15ª etapa da Volta a França numa distância de 181,5 km entre Millau e Carcassone, após 4h25m52s de corrida. Ion Izaguirre (Bahrain-Merida), com o mesmo tempo, e Bauke Mollema (Trek), a dois segundos, fecharam o pódio. O pelotão, integrando o camisola amarela, chegou mais de 13 minutos depois.

Na classificação geral, Thomas Geraint (Sky) mantém a camisola amarela, seguido por Chris Froome (Sky) a 1m39s segundos e por Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 1m50s.

A etapa incluía média montanha com subidas: Côte de Luzençon (538 metros, contagem de 3ª categoria), Col de Sié (928 metros, 2ª categoria) e Pic de Nore (1.205 metros, 1ª categoria). Várias fugas se registaram ao longo do percurso, com destaque para uma a envolver Grellier e Bernard, apanhados a 47 km do fim por Majka. Este obteve alguma vantagem ao lado de Bernard, enquanto um segundo grupo, incluindo Pozzovivo (Bahrain-Merida), Valgren (Astana), Mollema (Trek), Nielsen (Astana) e Grellier (Direct Energie) procurava alcançá-los.

Chegando a dispor de 40 segundos de avanço, Majka viu Mollema e Nielsen conjugarem esforços para a perseguição e a vantagem diminuiu para 25 segundos muito depressa. O duo ganhou companhia de outros cinco elementos e os sete alcançaram o polaco a 15 km da meta. E assim se definiu um grupo para o assalto final com mais de 13 minutos de avanço face ao pelotão que pedalava sob o comando da Sky: Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), Ion Izaguirre, Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), Magnus Cort Nielsen, Michael Valgren (Astana), Lilian Calmejane (Direct Energie), Bauke Mollema e Toms Skujins (Trek).

Izaguirre, Nielsen e Mollema escaparam-se aos outros cinco, cavando uma diferença de 19 segundos com relativa facilidade. A 150 metros da meta, sempre a controlar a oposição, Nielsen desferiu sprint mais vigoroso e impôs-se. Antes da chegada do pelotão, um grupo intermédio que perseguia o trio da frente sofreu queda perto da chegada, envolvendo vários ciclistas, entre os quais Howson, Herrada, entre outros.

Esta segunda-feira será o segundo dia de descanso na prova. Terça-feira irá decorrer a 16ª etapa: 218 km entre Carcassone e Bagnères-de-Luchon.

